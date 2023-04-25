جبال الأنقاض.. تهديد جديد لمناطق الزلزال في تركيا

بعد مرور نحو ثلاثة أشهر على الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق في جنوب تركيا وشمال سوريا، يبرز تهديد جديد في المناطق المتضررة يتمثل في جبال الأنقاض التي خلفتها المباني المنهارة، وما يمكن أن ينتج عنها من آثار بيئية وصحية.

وانهارت آلاف المباني على الفور عندما وقع زلزالان في الـ6 من فبراير الماضي؛ ما أسفر عن مقتل أكثر من 50 ألف شخص في تركيا وسوريا المجاورة وسوّى أحياء بأكملها بالأرض، كما بقيت عشرات الآلاف من المباني المعطلة الأخرى في طور الهدم.

ووفق واشنطن بوست، "قدرت الأمم المتحدة مخلفات الكارثة بما يصل إلى 210 ملايين طن من الركام، من مواد البناء مع حطام أرواح لا تحصى، وسط مخاوف من انبعاث مواد ضارة مثل ألياف الأسبستوس" التي تسبب أمراضًا تنفسية خطيرة.