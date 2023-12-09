رئيس "كوب28" يدعو المشاركين لتجاوز الاختلافات بسرعة أكبر

دعا سلطان الجابر رئيس مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) اليوم السبت، الدول المشاركة في محادثات المناخ الجارية في دبي إلى تسريع وتيرة عملها للتوصل إلى اتفاق نهائي، قائلا إن مجالات الاختلاف أكثر من الاتفاق حاليا.

وقال الجابر خلال جلسة عامة أمام جميع مندوبي الدول المشاركة: "نحرز تقدما، ولكن ليس بالسرعة المطلوبة وليس في شكل مرض بما يكفي".

وأضاف: "حان الوقت لوضع المصالح الخاصة جانبا من أجل المصلحة العامة.. عليكم أن تعملوا. حان الوقت لاتخاذ قرار. أرجوكم، لا تردد".

ويؤمل من العمل الدبلوماسي المبذول في "كوب28"، أن يؤشر إلى أن نهاية الوقود الأحفوري قد بدأت، نزولًا عند رغبة زهاء 100 دولة من بينها الاتحاد الأوروبي، وفي الوقت عينه التشديد على أن تحول الطاقة لا يعني أن تضحّي البلدان النامية بالتنمية.