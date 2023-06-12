سلطنة عمان.. "بيبارجوي" يتحول إلى إعصار من الدرجة الثالثة

أفادت الأرصاد العمانية بارتفاع تصنيف الحالة المدارية "بيبارجوي" في بحر العرب، إلى إعصار مداري من الدرجة الثالثة، بحسب آخر صور الأقمار الاصطناعية.

ويتمركز الإعصار المداري "بيبارجوي" في شمال بحر العرب على دائرة عرض 18.4 شمالاً وخط طول 67.7 شرقاً، ويبعد عن سواحل سلطنة عمان حوالي 920 كيلومتراً، وتصل سرعة الرياح حول المركز إلى نحو 105 عقدات.

وبحسب الأرصاد العمانية، في بيان لها حول آخر تطورات الحالة، يتحرك الإعصار المداري "بيبارجوي" شمالاً باتجاه السواحل الهندية الباكستانية مع عدم وجود أي تأثيرات مباشرة على أجواء سلطنة عمان.

وأكد البيان أن الحالة المدارية ستتراجع يوم الإثنين إلى إعصار مداري من الدرجة الثانية وتقدر سرعة الرياح حول المركز من 83 إلى 95 عقدة، ويصاحبها تدفق للسحب العالية والمتوسطة على معظم محافظات السلطنة.