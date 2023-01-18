تقرير: تنوع المكونات العضوية على المريخ يذهل العلماء

ويوضح تقرير نشره موقع "فوتورا سيونس" الفرنسي أنه تم اكتشاف نيزك "تيسينت" في عام 2011، ويوفر تحليل مكوناته اليوم فهمًا أفضل لإنتاج الجزيئات العضوية على المريخ من أجل معرفة ما إذا كان "الكوكب الأحمر" قدم ظروفًا مواتية للحياة.

ويضيف التقرير أن دراسة جيولوجيا الكوكب الأحمر لا توفرها المركبات الفضائية وحدها، بل تمثل النيازك التي تسقط من المريخ مصدر بيانات أساسية.