تغير المناخ يُعرض الطرق في إسبانيا للخطر

أفاد تقرير صادر عن جمعية الطرق الإسبانية AEC أن 800 كيلومتر من الطرق في البلاد معرضة للخطر بسبب الظواهر الجوية القاسية، وفقا لصحيفة "20 مينتوس" الإسبانية.

وبحسب التقرير، تؤثر الظواهر بشكل رئيسي على شبكة الطرق التقليدية، كما لها عواقب على الطرق السريعة، وتبعًا لما يحدث اليوم وما سيحدث في العقود المقبلة، فإن الطرق الأكثر "حرجاً" أصبحت حول المدن الكبيرة وستقع بالقرب من السواحل مع مرور السنين.

وأشار التقرير إلى أن آثار تغير المناخ، تسجل اليوم تأثيرات حرجة حول المراكز السكانية الكبيرة، مثل مدريد أو برشلونة أو فالنسيا أو إشبيلية أو مالقة أو اليكانتي.

وأضاف التقرير أن الشتاء يزيد خطورة انزلاق المنحدرات وتآكل الطرقات، وتعطيل تصريف المياه بسبب الأمطار الغزيرة، أما حَرّ الصيف فيظهر تشققات في الأرصفة والشوارع.

كما لفت التقرير إلى أنه في المستقبل ستنتقل تأثيرات الأحداث المناخية المتطرفة من المراكز الكبيرة إلى المناطق الداخلية مثل قشتالة وليون وجاليسيا وإلى السواحل، مثل مناطق كانتابريا والأندلس وليفانتي.