4 قتلى وآلاف المشردين جراء السيول في اليمن

يتواصل هطول الأمطار الغزيرة على معظم المحافظات اليمنية، ما أدى إلى خسائر بشرية ومادية جراء السيول التي جرفت مخيمات للنازحين ومزارع، على مدى الأسبوع الماضي.

وفي محافظة شبوة، جنوب اليمن، توفي 4 أشخاص مسافرين، أمس الجمعة، جراء انجراف سيارتهم، في وادي "خورة" بمديرية مرخة السفلى، بعد لجوئهم إلى طريق فرعية تربط بين محافظتي شبوة والبيضاء.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن السيول المتدفقة جرفت السيارة التي كان على متنها 4 شبان، بمنطقة "أرض المحمدين" بأعلى الوادي، وتم العثور على جثثهم من قبل المواطنين في وقت لاحق.