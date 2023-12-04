مصر تخطط لإنشاء ملاذ آمن للحياة البرية في الفيوم

المشروع الكبير جارٍ إقامته على مساحة ألفي فدان، بتكلفة مليار جنيه للمرحلة الأولى، واعتبره محافظ الفيوم، الدكتور أحمد الأنصاري، الحلم الكبير الذي تنتظره المحافظة منذ فترة طويلة.

ويشتمل المشروع على مرفق متكامل لعلاج الحيوانات، ويوفر تدريبًا للأطباء البيطريين والطلاب الممارسين للعمل بالملاذ الآمن في مجالات رعاية الحيوانات البرية وكيفية التعامل معها، ما يُسهم في فتح مجالات جديدة للعمل محليًّا وإقليميًّا.

18 محمية طبيعية

ويأتي اهتمام مصر بمشروع الملاذ الآمن للحياة البرية في إطار حرصها على حماية الحياة البرية، إذ تمتلك مصر 18 محمية طبيعية في مناطق مختلفة، منها محميات في جنوب سيناء، مثل محمية رأس محمد، ومحمية سانت كاترين، وفق أستاذ المناخ والبيئة المصري، الدكتور علي قطب.

وأوضح قطب، في حديث لـ"إرم نيوز"، أنه "نتيجة للعوامل الطبيعية، قد تتعرض هذه المحميات للتغير، مثل تأثر نباتات المانجروف في البحر الأحمر، لذا، فإن التعاون مع الأردن في هذا المشروع يعكس اهتمام مصر بالعمل الجماعي لحماية الحياة البرية".

ويُعد التعاون الدولي ضروريًّا لتعزيز السياحة البيئية، إذ يساعد على جذب السياح من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى تطوير المحميات الطبيعية وتوفير الخدمات السياحية اللازمة، مثل البنية التحتية والمرافق السياحية، حسبما ذكر قطب.