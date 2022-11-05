إيطاليا.. تلطيخ لوحة "الزراع" التاريخية لفان جوخ بـ"الحساء"

ألقت مجموعة من الناشطات من حزب حماية البيئة الإيطالي، ألتيما جينيرازيوني، "الجيل الأخير"، أمس الجمعة، حساء على لوحة فنية شهيرة ولا تقدر بثمن في إيطاليا، وذلك احتجاجاً على ظاهرة تغير المناخ الآخذة بالتفاقم.

وأقدمت أربع ناشطات في البيئة، على سكب حساء البازلاء، على لوحة "سوير" أو "الزراع" التاريخية، للرسام الهولندي فنسنت فان جوخ، المعروضة في المعرض الفني لقصر بونابرت التاريخي وسط مدينة روما.

ثم جلست الناشطات الأربع بجانب جدار هذا العمل الفني، ونظمن اعتصاماً.

ورددن خلال الاعتصام هتافات احتجاجية ضد ظاهرة الاحتباس الحراري واستخدام الوقود الأحفوري الذي يعتبر المسبب الرئيسي للانبعاثات الملوثة للبيئة.

وقالت إحدى الناشطات المشاركات في هذا الاحتجاج: "نغضب على لوحة محمية بالزجاج والتي ستكون نظيفة غدًا، بينما لا نغضب لأننا لا نعلم أننا نفقد الطعام والماء النظيفين".

وأظهرت لقطات مصورة تداولتها وسائل الإعلام الدولية مشهد تلطخ هذه اللوحة، بقطرات سميكة من الحساء.