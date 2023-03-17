فنان سويسري يحاكي الطاقة النظيفة بلوحة عملاقة في سلطنة عُمان

حظيت لوحة أرضية عملاقة تحاكي الطاقة النظيفة نفذها فنان سويسري في محطة عبري للطاقة الشمسية في سلطنة عُمان، بإشادة واسعة من قبل متابعين أبدوا إعجابهم باللوحة التي امتدت على مساحة 10 آلاف متر مربع.

وتم تنفيذ اللوحة من قبل الفنان السويسري سايبه الذي تم استدعائه من قبل السفارة السويسرية بسلطنة عُمان لرسم اللوحة، وذلك في إطار احتفال السلطنة والاتحاد السويسري بمرور 50 عاماً على علاقتهما الدبلوماسية.

وحملت اللوحة العملاقة التي استُخدم في رسمها أصباغًا صديقة للبيئة قابلة للتحلل ومصنوعة من الفحم والطباشير عنوان (نحو أفكار جيدة).