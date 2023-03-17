فنان سويسري يحاكي الطاقة النظيفة بلوحة عملاقة في سلطنة عُمان
حظيت لوحة أرضية عملاقة تحاكي الطاقة النظيفة نفذها فنان سويسري في محطة عبري للطاقة الشمسية في سلطنة عُمان، بإشادة واسعة من قبل متابعين أبدوا إعجابهم باللوحة التي امتدت على مساحة 10 آلاف متر مربع.
وتم تنفيذ اللوحة من قبل الفنان السويسري سايبه الذي تم استدعائه من قبل السفارة السويسرية بسلطنة عُمان لرسم اللوحة، وذلك في إطار احتفال السلطنة والاتحاد السويسري بمرور 50 عاماً على علاقتهما الدبلوماسية.
وحملت اللوحة العملاقة التي استُخدم في رسمها أصباغًا صديقة للبيئة قابلة للتحلل ومصنوعة من الفحم والطباشير عنوان (نحو أفكار جيدة).
وقالت وزارة الثقافة والرياضة والشباب في شرحها لفكرة اللوحة التي تحاكي الطاقة النظيفة، إنها "تسألنا عن علاقتنا بالطاقة النظيفة والحلول الجديدة لاستبدال الوقود الأحفوري".
ووثقت الوزارة عبر حسابها في "تويتر" مراحل رسم اللوحة من قبل الفنان سايبه منذ الخطوات الأولى حتى إنهائها بشكل كامل ووقوفه بين ألواح الطاقة الشمسية معلناً إنهاء مهمته.
وتُظهر اللوحة طفلاً يجلس على الأرض وأمامه مصباح مضاء موصول بأسلاك إلى ألواح الطاقة الشمسية التي تولِد الطاقة لإضاءة المصباح مشكلةً ما يُشبه "الدارة الكهربائية".
وأثنى المتابعون الذين تداولوا صور اللوحة على نطاقٍ واسع على فكرتها وعلى الفنان السويسري الذي وصفوه بالمبدع.