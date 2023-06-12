الإعصار "بيبارجوي" يضعف تدريجيًا ويبتعد عن سلطنة عمان
أفادت الأرصاد العمانية، اليوم الإثنين، بتراجع الحالة المدارية "بيبارجوي" إلى إعصار من الدرجة الأولى، وابتعاد مركز الإعصار عن سواحل سلطنة عمان 800 كيلومتر.
وبات موقع الإعصار "بيبارجوي" على دائرة العرض 19.4 شمالًا وخط الطول 67.1 شرقًا، فيما تبلغ سرعة الرياح المرافقة 64-80 عقدة، ويستمر متجهًا نحو شمال الهند وباكستان.
وأوضحت صور الأقمار الاصطناعية حركة الإعصار المداري الذي تراجع خلال الساعات الماضية إلى إعصار من الدرجة الثانية.
وشهدت الأجواء العمانية تدفق السحب العالية والمتوسطة على أجزاء من محافظات سلطنة عمان، بحسب ما أوردته الأرصاد العمانية.
وفي دولة الإمارات، أعلن "المركز الوطني للأرصاد" اليوم، عدم تأثر الدولة بالإعصار المداري الذي تراجع إلى الدرجة الثانية، بحسب وكالة أنباء الإمارات "وام".
وذكر المركز، أن "بيبارجوي" يتمركز حاليًا وسط شرق بحر العرب عند خط عرض 19.6 شمالًا، وخط طول 67.7، وتبلغ سرعة الرياح حول المركز من 160 - 170 كيلومترًا.
وتوقع المركز استمرار الإعصار المداري من الدرجة الثانية خلال الـ 12 ساعة القادمة، ثم يبدأ يضعف تدريجيًا إلى الدرجة الأولى خلال الليل وصباح الغد.