الإعصار "بيبارجوي" يضعف تدريجيًا ويبتعد عن سلطنة عمان

أفادت الأرصاد العمانية، اليوم الإثنين، بتراجع الحالة المدارية "بيبارجوي" إلى إعصار من الدرجة الأولى، وابتعاد مركز الإعصار عن سواحل سلطنة عمان 800 كيلومتر.

وبات موقع الإعصار "بيبارجوي" على دائرة العرض 19.4 شمالًا وخط الطول 67.1 شرقًا، فيما تبلغ سرعة الرياح المرافقة 64-80 عقدة، ويستمر متجهًا نحو شمال الهند وباكستان.