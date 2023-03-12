يلتف ويولد من جديد.. "فريدي" الإعصار الأطول في التاريخ

منذ تسميته في السادس من فبراير/شباط الماضي باسم فريدي، لم يكن في بال علماء الطقس بأن يكسر هذا الإعصار القوي الرقم القياسي كأطول إعصار يسجل على الكرة الأرضية منذ بدء توثيق السجلات المناخية.

فريدي استمر بدورانه على مدار أكثر من 34 يوما، ليكون بذلك أطول الأعاصير المدارية استمرارا، علاوة على أنه من أقوى العواصف التي تم تسجيلها على الإطلاق في نصف الكرة الجنوبي.

وكسر الإعصار فريدي الرقم القياسي السابق الذي سجله إعصار جون الذي استمر 31 يوما في عام 1994.