بمقبرة عمرها ألفا عام.. اكتشاف تابوت من العصر الروماني في غزة

اكتشف خبراء آثار فرنسيون وفلسطينيون تابوتاً يعود إلى العصر الروماني، ضمن مقبرة عمرها ألفا عام، تقع في شمال مدينة غزة.

وقالت وزارة السياحة والآثار في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، إنه تم العثور على تابوت يعود إلى العصر الروماني في موقع مقبرة رومانية عمرها ألفا عام اكتُشفت العام الماضي في شمال قطاع غزة.

وتم حتى الآن العثور على 90 قبرا فرديا وجماعيا في الموقع الذي يشرف عليه فريق من الخبراء الفرنسيين، والذي اكتشفه العام الماضي عمال بناء في مشروع إسكان بتمويل مصري.

وقالت الوزارة في بيان إنها تعتقد أن التابوت المصنوع من الرصاص يخص شخصية بارزة من تلك الحقبة، لكنها أضافت أنه لم يفتح بعد. وقالت إن التابوت تم وضعه في صندوق خشبي وتأمينه، وإنه سيخضع لمزيد من الدراسة من خبراء فلسطينيين ودوليين.

وقال طارق العف مدير الإعلام في الوزارة إن فتح التابوت سينتظر وصول خبير دولي في المعادن.

وأضاف أن بعض الجرار الفخارية ومقتنيات أخرى عُثر عليها في المقبرة تشير إلى العصر الروماني، منذ نحو 2000 عام.

وقال العف إن المقبرة في شمال غزة تقع في موقع الميناء البحري القديم من العصر اليوناني والروماني.

وكانت غزة الغنية بالآثار موقعا تجاريا مهما في العديد من الحضارات، بدءا من عصور المصريين القدماء والفلسطينيين القدماء، كما هو مذكور في الكتاب المقدس، ومرورا بالإمبراطورية الرومانية والحروب الصليبية.

واكتُشفت في غزة آثار تعود لحصار الإسكندر الأكبر وكذلك لغزو المغول.

وتدير حركة حماس الفلسطينية غزة التي خاضت أربعة حروب مع إسرائيل منذ عام 2008، وأدى الصراع إلى شل الاقتصاد المحلي.

وعادة ما تشرك السلطات مجموعات دولية للمساعدة في التنقيب عن الآثار والحفاظ عليها.