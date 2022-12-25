أمريكا.. مقتل 16 شخصا وانقطاع الكهرباء عن مئات الآلاف جراء العاصفة الثلجية

اجتاحت عاصفة قطبية معظم أنحاء الولايات المتحدة يوم السبت، وأدت إلى مقتل ما لا يقل عن 16 شخصا بسبب حوادث سير، وانقطاع الكهرباء عن أكثر من 800 ألف شخص، وتقطع السبل بالآلاف مع إلغاء رحلات طيران.

ومن المتوقع أن يتسبب الانخفاض الشديد في درجات الحرارة في جعل ليلة عيد الميلاد هذا العام الأكثر برودة على الإطلاق.

وزاد الضغط على أنظمة الطاقة في جميع أنحاء البلاد مع ارتفاع الطلب على التدفئة والأضرار التي لحقت بخطوط الكهرباء بسبب العاصفة.