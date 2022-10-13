تدشين مزرعة عمودية في محطة مترو الأنفاق في تايوان

افتتحت تايوان مزرعة عمودية هي الأولى من نوعها، داخل محطة مترو في العاصمة تايبيه، بهدف زراعة نباتات صحية وغير ملوثة.

وتعمل المزرعة العمودية، الموجودة داخل محطة "نانغ ينغ فوشينغ" في تايبيه، على زراعة الخضروات في بيئة متطورة تقنيا تضمن التحكم الدقيق في الرطوبة ودرجات الحرارة.

وتبلغ مساحة مزرعة "مترو فريش" للزراعة المائية، 40 مترا مربعا، ويزرع فيها الخس تحت إضاءة LED دون مبيدات حشرية.

ويمكن لمزرعة محطة المترو التايوانية، إنتاج ما يقرب من 180 كيسا من الخس في الأسبوع بوزن 200 غرام للكيس الواحد.

وقالت جوليا يانغ، المديرة التنفيذية لشركة Unimicron Technology، المالكة للمزرعة: "أحد الأشياء التي تقلق معظم الناس هو الاستخدام الحتمي للمبيدات في زراعة التربة الأرضية، الخوف الأكبر لدى الجميع هو بسبب الآفات الزراعية وبيض الحشرات".

وأوضحت يانغ: "نحن نتبع طريقة الزراعة المائية في المزرعة، وبالتالي لا توجد لدينا مشكلة الآفات الزراعية وبيض الحشرات".

وتستخدم الزراعة المائية، محاليل الأسمدة المعدنية المذابة في الماء لزراعة النباتات دون استخدام التربة.

ولا تُستخدم هذه المنطقة للزراعة فحسب، حيث تهدف المزرعة أيضا لأغراض تعليمية أخرى، من خلال تمكين أطفال المدارس الابتدائية من اكتساب المعرفة حول التقنيات البيئية وزيادة الوعي بطرق الزراعة الحديثة.

كما تتميز محطة المترو "نانغ ينغ فوشينغ" أيضا، بمعرض الواقع المعزز الذي يسمح لجميع الزوار بتجربة الحياة البحرية.

وتستفيد هذه الأنواع من المزارع الذكية من التكنولوجيا لزيادة الإنتاج وتقليل التغيرات المناخية، وتحتاج عددا محدودا من العمالة.

وتعد الطماطم والفلفل الحلو والخس والبروكلي أمثلة على خضروات الزراعة العمودية.

ورغم ذلك، لا تعد تلك المزارع مناسبة لجميع أنواع النباتات، نظرا لظروف النمو وقيود المساحة، ولا يمكن زراعة سوى عدد قليل من المحاصيل الغذائية عموديا.

ولكن من خلال الاستخدام الفعال للأرض والمياه، يمكن للزراعة العمودية أن تساعد المحاصيل في التغلب على المخاطر الوشيكة.

ووفقا لتقرير صادر عن Market Research Future، من المتوقع أن يصل سوق الزراعة العمودية إلى 25.1 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030.