كيف يمكن لمصر تحقيق طموحاتها في مجال الهيدروجين الأخضر؟

وأضاف البهواشي، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن "مصر تتمتع بإمكانيات هائلة في إنتاج طاقة الرياح، ما دفعها إلى الاهتمام بالهيدروجين النظيف، باعتباره مصدرًا مهمًا للطاقة المتجددة والصديقة للبيئة".

ويتطلب إنتاج الهيدروجين الأخضر استخدام طاقة كهربائية عالية ومصادر مياه، وتُعدُّ مصر من الدول التي تمتلك هذه الموارد، إذ تنتشر مزارع الرياح والطاقة الشمسية على طول البحر الأحمر، وفق البهواشي.

وقد نجحت مصر في تدشين أول مشروع صناعي لإنتاج الهيدروجين الأخضر خلال العام الماضي، بالتزامن مع انطلاق مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في مدينة شرم الشيخ.

وأشار البهواشي إلى أن "مشروعات هذا القطاع تُسهم في تحقيق أهداف عدة، منها الاستفادة من إمكانيات مصر في مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وجذب الاستثمارات المباشرة، وتنمية قطاع الصناعة".

وأضاف أن "مصر تسعى إلى إنتاج المُدخلات الأساسية التي تحتاجها صناعة الهيدروجين النظيف، استعدادًا للاستثمارات الكبيرة المتوقعة في هذا المجال في المستقبل".

وكان تدشين مصر أول مشروع صناعي لإنتاج الهيدروجين الأخضر في الشرق الأوسط العام الماضي بالعين السخنة نقطة تحول في توجهها نحو إنتاج الهيدروجين المستدام، وفق البهواشي.

وأشار إلى أن "هذا المشروع لفت الأنظار إلى ما تمتلكه الدولة من بنية تحتية قوية قادرة على تسريع وتيرة إنتاج الهيدروجين النظيف في المستقبل".

خطط استراتيجية

أستاذ العلوم البيئية والاستدامة في جامعة عين شمس المصرية، الدكتور كريم سليمان، يشير إلى أن "مصر اتخذت العديد من الإجراءات لتطوير منظومة إنتاج الهيدروجين الأخضر، منها إنشاء محطة بنبان للطاقة الشمسية، وتطوير محطات طاقة الرياح، واتخاذ إجراءات أخرى لتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة لإنتاج الهيدروجين".

ولأن إنتاج الهيدروجين النظيف يُعدُّ من الاستثمارات القوية، اتخذت مصر خطوات واسعة لتكون مركزًا لإنتاج الطاقة المتجددة في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط.