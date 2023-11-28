كيف يمكن لمصر تحقيق طموحاتها في مجال الهيدروجين الأخضر؟
مع تسارع التحول العالمي في مجال الطاقة، برز الهيدروجين الأخضر حلًا واعدًا لمعالجة تغير المناخ وتنويع مصادر الطاقة، ويحظى باهتمام عالمي متزايد، لإمكانيته في المساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الوقود الأحفوري.
ووضعت مصر أنظارها على أن تصبح لاعبًا عالميًّا رئيسًا في الصناعة، بفضل موقعها الاستراتيجي وسوقها المحلية الكبيرة ووفرة الطاقة الشمسية؛ بهدف توفير فرص العمل، وتعزيز الصادرات، وجذب الاستثمار الأجنبي.
مصدر مهم للطاقة المتجددة
يقول الخبير الاقتصادي المصري، الدكتور محمد البهواشي، إن "الدولة تتجه إلى إنتاج الهيدروجين الأخضر، باعتباره مصدرًا جديدًا للطاقة لا يُصدر أي انبعاثات كربونية".
ويُعدُّ الهيدروجين النظيف أحد أفضل مصادر الطاقة الجديدة في الوقت الحالي، إذ يتم إنتاجه عن طريق عملية تسمى "التحليل الكهربائي"، ويتم استخدام الكهرباء المنتجة من مصادر متجددة لفصل الهيدروجين عن الأكسجين.
وأضاف البهواشي، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن "مصر تتمتع بإمكانيات هائلة في إنتاج طاقة الرياح، ما دفعها إلى الاهتمام بالهيدروجين النظيف، باعتباره مصدرًا مهمًا للطاقة المتجددة والصديقة للبيئة".
ويتطلب إنتاج الهيدروجين الأخضر استخدام طاقة كهربائية عالية ومصادر مياه، وتُعدُّ مصر من الدول التي تمتلك هذه الموارد، إذ تنتشر مزارع الرياح والطاقة الشمسية على طول البحر الأحمر، وفق البهواشي.
وقد نجحت مصر في تدشين أول مشروع صناعي لإنتاج الهيدروجين الأخضر خلال العام الماضي، بالتزامن مع انطلاق مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في مدينة شرم الشيخ.
وأشار البهواشي إلى أن "مشروعات هذا القطاع تُسهم في تحقيق أهداف عدة، منها الاستفادة من إمكانيات مصر في مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وجذب الاستثمارات المباشرة، وتنمية قطاع الصناعة".
وأضاف أن "مصر تسعى إلى إنتاج المُدخلات الأساسية التي تحتاجها صناعة الهيدروجين النظيف، استعدادًا للاستثمارات الكبيرة المتوقعة في هذا المجال في المستقبل".
وكان تدشين مصر أول مشروع صناعي لإنتاج الهيدروجين الأخضر في الشرق الأوسط العام الماضي بالعين السخنة نقطة تحول في توجهها نحو إنتاج الهيدروجين المستدام، وفق البهواشي.
وأشار إلى أن "هذا المشروع لفت الأنظار إلى ما تمتلكه الدولة من بنية تحتية قوية قادرة على تسريع وتيرة إنتاج الهيدروجين النظيف في المستقبل".
خطط استراتيجية
أستاذ العلوم البيئية والاستدامة في جامعة عين شمس المصرية، الدكتور كريم سليمان، يشير إلى أن "مصر اتخذت العديد من الإجراءات لتطوير منظومة إنتاج الهيدروجين الأخضر، منها إنشاء محطة بنبان للطاقة الشمسية، وتطوير محطات طاقة الرياح، واتخاذ إجراءات أخرى لتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة لإنتاج الهيدروجين".
ولأن إنتاج الهيدروجين النظيف يُعدُّ من الاستثمارات القوية، اتخذت مصر خطوات واسعة لتكون مركزًا لإنتاج الطاقة المتجددة في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط.
وتتعاون مصر مع دول عربية أخرى، مثل الإمارات، لزيادة إمكانياتها لإنتاج الهيدروجين الأخضر من خلال الاستثمار في طاقة الرياح.
وتستند هذه الخطوات إلى إيمان مصر بأن إنتاج الهيدروجين الأخضر هو طاقة المستقبل، لأنه يساعد على تقليل استنزاف مخزون الغاز والبترول في توليد الكهرباء، وفق سليمان.
ويرى أستاذ العلوم البيئية، في حديثه لـ"إرم نيوز"، أن "مصر تتمتع بإمكانيات كبيرة لإنتاج الهيدروجين الخالي من الكربون؛ لأن هذا النوع من الطاقة يعتمد على الكهرباء لفصل جزيئات المياه عن الهيدروجين".
استثمارات ضخمة
من جانبه، يقول الخبير الاقتصادي المصري، الدكتور محيي عبدالسلام، إن "مصر انضمت للاتجاه العالمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر، ووضعت الدولة خطة طويلة الأجل لإنتاجه من خلال صندوق مصر السيادي"، لافتًا إلى أن "القاهرة تحتاج إلى استثمارات بـ4 مليارات دولار لتنفيذ هذه الخطة".
وشرعت الدولة المصرية في اتخاذ خطوات أساسية لإنتاج الهيدروجين الخالي من الكربون بمشروعات كبيرة، ولكن الإنتاج يتطلب استثمارات ضخمة وتعاونًا بين القطاعين الحكومي والخاص، وفق الدكتور محيي عبدالسلام.
ويُعدُّ الهيدروجين الأخضر مكلفًا نسبيًّا مقارنةً بمصادر الطاقة الأخرى، ما يُشكّل عائقًا كبيرًا أمام مصر.
وأضاف الخبير المصري، في حديثه لـ"إرم نيوز"، أن "الهيدروجين المتجدد يُعدُّ مستقبل الطاقة المتجددة في العالم، إذ تقدر استثماراته الحالية بنحو 140-150 مليار دولار".
وتوقع أن ترتفع الاستثمارات الحالية إلى 600-700 مليار دولار بحلول عام 2050، وفقًا للخطط الحالية وتوجهات الدول للدخول في صناعة الطاقة الجديدة.
وشهدت الفترة الراهنة توقيع شراكات كبيرة بين الحكومة المصرية وشركات دولية كبرى متخصصة في مجال الطاقة المتجددة، باستثمارات تقدر بمليارات الدولارات.
وتُعدُّ هذه الشراكات خطوة مهمة في سعي مصر إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا لتبادل الطاقة عالميًا ودوليًّا، وفق تقدير خبراء الاقتصاد.
ووفق مركز "كارنيغي" للشرق الأوسط، تُعدُّ مصر في وضع جيد يؤهلها لأن تصبح لاعبًا عالميًّا في صناعة الهيدروجين الأخضر، ولكن لتحقيق هذه الإمكانية، يجب عليها تنفيذ إصلاحات سياسية استراتيجية.
وأشار المركز إلى أن "فشل مصر في تنفيذ الإصلاحات الاستراتيجية سيحد من نموها الاقتصادي، ويؤدي إلى تفاقم العوامل البيئية الخارجية السلبية".
ومن شأن توسيع نطاق قدرات الطاقة المتجددة وتعزيز التعاون في مجال البحث والتطوير أن يعزز مكانة مصر في هذا المجال، ومع ذلك، يتعين على الدولة أن تتغلب على تحدياتها السياسية والاقتصادية والبيئية الملحة، حتى تتمكن من تحقيق انتقال شامل وناجح نحو مستقبل مستدام، وفق "كارنيغي".