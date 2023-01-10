السنوات الثماني الأخيرة كانت الأكثر حراً على الإطلاق

أكد التقرير السنوي للبرنامج الأوروبي حول التغير المناخي "كوبرنيكوس"، اليوم الثلاثاء، أن سنوات 2015-2022 كانت الأكثر حراً على الإطلاق في العالم، متجاوزة بأكثر من درجة مئوية معدل الحرارة المسجل مطلع الحقبة الصناعية.

وعلى الصعيد العالمي، حلت السنة المنصرمة في المرتبة الخامسة، وترافقت مع سلسلة من الظواهر القصوى التي تشكل دليلًا على تداعيات الاحترار المناخي.