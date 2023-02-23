فلكية جدة: السماء تشهد هذه الليلة "اصطفافا سماويا"

أكدت الجمعية الفلكية بمحافظة جدة في المملكة العربية السعودية، أنه سيتم رصد اصطفافا لهلال القمر وكوكبي المشتري والزهرة في الأفق الغربي، مساء اليوم الخميس.

وقالت الجمعية، في بيان لها عبر حسابها في "فيسبوك" إنه يمكن مشاهدة هذه الظاهرة بسهولة بالعين المجردة.

وأوضحت أن هذا الاصطفاف هو حدث فلكي يحدث عندما يظهر عدد من كواكب النظام الشمسي في صف واحد تقريبًا في المنطقة نفسها من السماء، إضافة إلى القمر، كما تشاهد من الأرض، وفي الفضاء تكون على الجانب نفسه من الشمس، لافتة إلى أنه ليس لهذه الظاهرة أي تأثير على الأرض.

وأشارت الجمعية الفلكية إلى أن اصطفاف الكواكب على خط واحد لا يكون بالمعنى الحرفي، فالكواكب لا تصطف في خط مستقيم أبدا، نظرًا لأنها لا تدور جميعها حول الشمس في المستوى نفسه بل في مدارات مختلفة.

وأوضحت أنه يفضل البدء في مراقبة الاصطفاف قبل حلول ظلمة الليل حيث سيكون المشتري والزهرة بارزين بوضوح، وعند رصد كوكب المشتري عبر المنظار أو تلسكوب صغير سيشاهد قرص الكوكب وحوله أقماره الأربعة الكبيرة.