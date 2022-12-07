قمة أممية تسعى لدعم اتفاقية جديدة بشأن حماية الطبيعة

ويأمل المفاوضون أن تتمخض القمة التي تستمر أسبوعين وتعرف باسم كوب15، عن اتفاق يضمن وجود المزيد من "الطبيعة" - الحيوانات والنباتات والنظم البيئية الصحية - في عام 2030 أكثر مما هو موجود الآن.

لكن كيفية متابعة هذا التقدم وقياسه ستحتاج إلى موافقة جميع الحكومات البالغ عددها 196 بموجب اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي. وحذر مراقبون بالفعل، قبل بدء المحادثات جديا اليوم الأربعاء، من أن العملية تبدو وكأنها صراع.