السعودية.. تنبيهات متقدمة من أمطار غزيرة وتعليق للدراسة في عدة مناطق

ففي الرياض العاصمة، أصدر المركز تنبيها جديدا بعد ظهر اليوم الإثنين من هطول أمطار غزيرة ومتوسطة على غالبية المنطقة، وشملت محافظات الحريق، الدرعية، الدلم، الرين، العاصمة الرياض، المزاحمية، حريملاء، وضرما.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام رسمية ومدونون في مواقع التواصل الاجتماعي، سماء العاصمة السعودية ملبدة بالغيوم بعد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على مدينة الرياض وضواحيها.