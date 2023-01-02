السعودية.. تنبيهات متقدمة من أمطار غزيرة وتعليق للدراسة في عدة مناطق
أصدر المركز الوطني للأرصاد في السعودية، اليوم الإثنين، سلسلة تنبيهات متقدمة من أمطار غزيرة ومتوسطة تهطل على عدة مناطق في البلاد التي تشهد منذ أيام حالة مطرية تسببت بتعليق الدراسة الحضورية في العديد من مناطق المملكة، واتباع نظام التعليم عن بعد.
ففي الرياض العاصمة، أصدر المركز تنبيها جديدا بعد ظهر اليوم الإثنين من هطول أمطار غزيرة ومتوسطة على غالبية المنطقة، وشملت محافظات الحريق، الدرعية، الدلم، الرين، العاصمة الرياض، المزاحمية، حريملاء، وضرما.
وأظهرت صور ومقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام رسمية ومدونون في مواقع التواصل الاجتماعي، سماء العاصمة السعودية ملبدة بالغيوم بعد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على مدينة الرياض وضواحيها.
كما أصدر مركز الأرصاد تنبيهات من هطول أمطار غزيرة ومتوسطة على منطقة مكة المكرمة، والمنطقة الشرقية، وتنبيهات من رياح نشطة وسحب رعدية على منطقتي جازان وعسير.
وشهدت العديد من مناطق السعودية، هطولات متفاوتة الغزارة في حائل والقصيم والمدينة المنورة ومناطق أخرى، وسط توقعات مركز الأرصاد باستمرار الحالة المطرية حتى يوم غد الثلاثاء.
ونشرت قناة "الإخبارية" الرسمية، مقطع فيديو ظهرت فيه العديد من مدن المملكة التي شهدت هطول المطر، وبدت حركة السيارات فيها اعتيادية، دون أن ترد أي تقارير عن تسجيل خسائر أو حوادث.
وأعلنت العديد من إدارات التعليم في المملكة تعليق الدراسة الحضورية يوم غد الثلاثاء، في المدارس والجامعات، واتباع نظام الدراسة عن بعد.
وشملت قرارات تعليق الدراسة حتى ساعة إعداد هذا التقرير، إدارة تعليم مكة المكرمة، جامعة أم القرى، إدارة تعليم محافظة جدة، إدارة تعليم الطائف، جامعة الطائف، إدارة تعليم القصيم، جامعة القصيم، إدارة تعليم محافظة المهد، إدارة تعليم محافظة الليث، إدارة تعليم منطقة المدينة المنورة، كما تقرر تعليق الدراسة حضوريا في العاصمة الرياض يوم غد الثلاثاء.
وقال حساب إدارة تعليم الرياض الرسمي عبر "تويتر": حرصا على سلامة الجميع.. تقرر تعليق الدراسة الحضورية وتحويلها إلى منصة مدرستي (عن بعد) يوم غد الثلاثاء 10 / 6 / 1444 هـ في جميع مدارس ومكاتب التعليم في الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض.
ووزّعت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين، المظلات على المعتمرين والزوار والعاملين في المسجد الحرام أثناء هطول الأمطار.
وشهد المسجد النبوي الشريف أيضاً هطولات مطرية مساء اليوم الإثنين.
وتشهد مدينة جدة الساحلية المطلة على البحر الأحمر في غرب السعودية، والمناطق القريبة منها، أعلى نسب هطول للمطر منذ أيام، وسط تنبيهات وتحذيرات للسكان بالبقاء في أماكن آمنة أو في المنازل.