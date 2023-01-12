الإمارات تختار الرئيس التنفيذي لأدنوك سلطان الجابر رئيسا لمؤتمر "كوب 28"

أعلنت الإمارات، اليوم الخميس، أن سلطان الجابر، الرئيس التنفيذي لشركة النفط الحكومية (أدنوك)، سيتولى رئاسة مؤتمر المناخ "كوب 28" الذي تستضيفه البلاد هذا العام.

ووفقا لبيان أصدره مكتبه، فإن الجابر يشغل أيضا منصب وزير الصناعة والتكنولوجيا ومبعوث بلاده المعني بملف المناخ.

وسيعمل الجابر على وضع جدول أعمال مؤتمر "كوب 28"، وسيلعب دورا محوريا في المفاوضات بين مختلف الحكومات للتوصل إلى توافقات في الآراء.

وقالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) إن "الإمارات تكثف جهودها لتعزيز التعاون والعمل الشامل والتكاملي الذي يسعى إلى توحيد جهود الاقتصادات الناشئة والدول المتطورة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص إضافة إلى مستهلكي الطاقة ومنتجيها بهدف إيجاد الحلول المناسبة وتحقيق التغيير المطلوب".

وأوضحت الوكالة أن تكليف الدكتور سلطان الجابر بهذه المهمة "يأتي ضمن استعدادات التحضير لمؤتمر الأطراف COP28 الذي يقام في مرحلة بالغة الأهمية نظراً للآثار السلبية التي يعاني منها العالم بسبب تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتحديات التي تواجه ضمان أمن الطاقة والأمن الغذائي والمائي إلى جانب ما يتطلبه هدف تفادي ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض فوق عتبة الـ 1.5 درجة مئوية من خفضٍ كبيرٍ في مستوى الانبعاثات الكربونية، وتحقيق انتقال واقعي ومنطقي وعملي وتدريجي وعادل في قطاع الطاقة، وتقديم مزيدٍ من الدعم للاقتصادات الناشئة".