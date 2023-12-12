الكويت ترفض إدراج خفض استخدام الوقود الأحفوري أو التخلي عنه بالاتفاق النهائي لـ"كوب28"

قال وزير النفط الكويتي سعد البراك، الاثنين، إن الكويت أكدت مجددا رفضها إدراج مسألة خفض استخدام الوقود الأحفوري أو التخلي عنه بمسودة اتفاق (كوب28) النهائي.

وشدد الوزير في تصريحات لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، على "إيمان دولة الكويت الراسخ بالعمل على تقليل الانبعاثات والحفاظ على البيئة وضرورة معالجة مسألة الانبعاثات عبر تطوير الحلول التقنية والرقابة الدولية"، مضيفا أن "التخلي عن الوقود الأحفوري بلا شك سينعكس سلبا على الاقتصاد العالمي ويكرس مشكلات في قطاع الطاقة واستقرار التنمية".