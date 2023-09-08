المملكة المتحدة.. دعوة لحظر السجائر الإلكترونية ذات الاستخدام لمرة واحدة

قالت منظمة "ماتيريال فوكس"، إن خمسة ملايين من السجائر الإلكترونية ذات الاستخدام لمرة واحدة يتم التخلص منها أسبوعيا في المملكة المتحدة، بزيادة أربعة أضعاف عن عام 2022.

وقالت صحيفة "الغارديان" إن المشكلة أصبحت خارج السيطرة، إذ يتم التخلص من ثمانية أنواع من السجائر الإلكترونية في الثانية الواحدة، كما أن كمية الليثيوم الموجودة في المنتجات، التي يتم التخلص منها سنويًا، تكفي لإنشاء 5000 بطارية سيارة كهربائية، بحسب منظمة "ماتيريال فوكس".

وأضافت الصحيفة أن السجائر الإلكترونية ذات الاستخدام لمرة واحدة تُعد منافسًا قويًا لكونها المنتج الاستهلاكي الأكثر إهدارًا للبيئة وضررًا وخطورة على الإطلاق، حيث تتسبب في خلق نفايات بيئية وتشكل تهديدًا للسلامة العامة؛ لأن بطاريات الليثيوم الخاصة بها يمكن أن تصبح قابلة للاشتعال عند سحقها، وفقًا لسكوت بتلر، المدير التنفيذي لـ "ماتيريال فوكس".

وتابعت الصحيفة أن التكلفة المحتملة لجمع وإعادة تدوير السجائر الإلكترونية تبلغ 200 مليون جنيه إسترليني.