المملكة المتحدة.. دعوة لحظر السجائر الإلكترونية ذات الاستخدام لمرة واحدة
قالت منظمة "ماتيريال فوكس"، إن خمسة ملايين من السجائر الإلكترونية ذات الاستخدام لمرة واحدة يتم التخلص منها أسبوعيا في المملكة المتحدة، بزيادة أربعة أضعاف عن عام 2022.
وقالت صحيفة "الغارديان" إن المشكلة أصبحت خارج السيطرة، إذ يتم التخلص من ثمانية أنواع من السجائر الإلكترونية في الثانية الواحدة، كما أن كمية الليثيوم الموجودة في المنتجات، التي يتم التخلص منها سنويًا، تكفي لإنشاء 5000 بطارية سيارة كهربائية، بحسب منظمة "ماتيريال فوكس".
وأضافت الصحيفة أن السجائر الإلكترونية ذات الاستخدام لمرة واحدة تُعد منافسًا قويًا لكونها المنتج الاستهلاكي الأكثر إهدارًا للبيئة وضررًا وخطورة على الإطلاق، حيث تتسبب في خلق نفايات بيئية وتشكل تهديدًا للسلامة العامة؛ لأن بطاريات الليثيوم الخاصة بها يمكن أن تصبح قابلة للاشتعال عند سحقها، وفقًا لسكوت بتلر، المدير التنفيذي لـ "ماتيريال فوكس".
وتابعت الصحيفة أن التكلفة المحتملة لجمع وإعادة تدوير السجائر الإلكترونية تبلغ 200 مليون جنيه إسترليني.
وذكرت الصحيفة أن التدخين الإلكتروني يتحول بسرعة إلى وباء بين المراهقين (من 16 إلى 18 عامًا)، كما أن غالبية المدخنين للسجائر الإلكترونية (73%) لا يلتزمون برميها في أماكن التدوير المخصصة لذلك، بحسب الاستطلاعات.
ولفتت الصحيفة إلى ضرورة حظر الحكومة السجائر الإلكترونية ذات الاستخدام لمرة واحدة؛ بسبب آثارها البيئية المحتملة.
كما دعت إلى مراجعة قواعد النفايات الكهربائية والنظر في التغييرات اللازمة في التشريعات؛ لضمان قيام قطاع السجائر الإلكترونية بدفع فاتورة جمع ومعالجة منتجاته المستخدمة.
المصدر: صحيفة "الغارديان"