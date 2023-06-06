سلطنة عمان تترقب تطورات العاصفة المدارية "بيبارجوي"

كشفت الجهات المعنية في سلطنة عمان، اليوم الثلاثاء، عن تطور الحالة المدارية التي تتابعها السلطنة حاليًا قبالة سواحل بحر العرب، إلى مستوى عاصفة مدارية.

وأطلقت سلطنة عمان على العاصفة المدارية، التي تتمركز جنوب وسط بحر العرب، اسم "بيبارجوي"، علمًا أنها تبعد عن سواحل السلطنة حوالي 1160 كيلومترًا.

وأشارت الأرصاد العمانية إلى وجود فرص لتحرك العاصفة المدارية باتجاه الشمال نحو وسط بحر العرب، واحتمال استمرارها كعاصفة خلال الأيام الثلاثة المقبلة، مع فرص تطوّرها لاحقًا إلى إعصار من الدرجة الأولى.

وبحسب الأرصاد في السلطنة، هناك فرص لتدفق السحب العالية على أجواء سلطنة عُمان خلال الأيام الخمسة المقبلة.