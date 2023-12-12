هل ينقذ الذكاء الاصطناعي القطب الشمالي من عواقب تغير المناخ؟

كم هائل من البيانات

لسنوات عديدة، جمعت الأقمار الصناعية والطائرات دون طيار كمّا هائلا من البيانات العلمية من المناطق النائية وحتى من تلك غير المستكشفة في القطب الشمالي. لكن المشكلة هي أن هناك الكثير من المعلومات، ويكاد يكون من المستحيل تفسيرها. ومن المتوقع أن يحتوي مستودع بيانات التغير المناخي التابع لوكالة ناسا على 350 بيتابايت من البيانات بحلول عام 2030، أي ما يعادل نحو 10 مليارات صفحة مكتوبة. من جهتها تمتلك شركة الأقمار الصناعية MaxarTechnologies أكثر من 125 بيتابايت من الصور العالمية، وهذا يمكن مقارنته بإجمالي عدد الرسائل التي سلمتها خدمة البريد الأمريكية خلال 25 عاماً. وهذا مجرد جزء من المشكلة، لأن العنصر الأهم هو أن البيانات المجمعة غالبًا ما تكون غير مفهومة للعلماء الذين هم في أمس الحاجة إليها.

الحاجة لتدريب العلماء

لا تتمتع أجهزة الكمبيوتر المستخدمة حالياً من قبل مجتمع العلوم في القطب الشمالي بالقدرة على تأمين وتفسير البيانات على هذا النطاق. والقيام بذلك ضروري بالنسبة لهم لحل المشكلات الخطيرة التي يواجهها القطب الشمالي. لذلك هم بحاجة إلى الذكاء الاصطناعي لتحليل كميات هائلة من البيانات وتلقي المعلومات العلمية المفيدة منها لمعالجة الكارثة الوشيكة في القطب الشمالي.

لكن هنا أيضًا تظهر مشكلة جديدة، وهي أن العديد من علماء القطب الشمالي لا يملكون المهارات اللازمة للتعامل مع الذكاء الاصطناعي. لذلك يجب أيضًا تطوير برنامج تدريب إلكتروني لعلماء القطب الشمالي، يحمل عنوان Cyber 2A لتدريب الجيل القادم من علماء القطب الشمالي على كيفية التعامل مع الذكاء الاصطناعي بَدأ في مارس 2023 ويمتد حتى فبراير 2026. والبرنامج هو عبارة عن تعاون بين جامعة ولاية أريزونا وجامعة كاليفورنيا وجامعة إلينوي ومركز وودويل لأبحاث المناخ، ويتكون من خبراء في البنية التحتية السيبرانية والحوسبة عالية الأداء والذكاء الاصطناعي وعلوم القطب الشمالي.

وسيسمح البرنامج للعلماء بالوصول إلى كميات معقدة من البيانات ودراستها وتفسيرها في النهاية باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحقيق اكتشافات جديدة ومثيرة حول ما يحدث بالفعل في القطب الشمال، فضلا عن التنبؤ بدقة بالتغيرات في الوقت الحقيقي وإيجاد حلول في نهاية المطاف لظاهرة الاحتباس الحراري وتغير المناخ في القطب الشمالي.

وسيكون التدريب المجاني شخصيًّا وعبر الإنترنت ومن خلال سلسلة ندوات شهرية عبر الإنترنت وهو مفتوح لكل من العلماء والمعلمين، كما سيتم إنشاء شبكة أبحاث Arctic-AI لتبادل الأفكار والموارد. وسيتم إيداع جميع المواد التدريبية في مركز التعلم التابع لمركز بيانات القطب الشمالي لضمان الوصول إلى العلماء والمهنيين والمطورين في مجالات العلوم وعلوم الأرض في القطب الشمالي وخارجها.

في سياق متصل، يجري حاليًّا تنفيذ خطة توظيف لإنشاء قوة عاملة قوية ومتنوعة في مجال أبحاث العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات؛ ما يوفر الفرص للأقليات والفئات المحرومة اقتصاديًّا وأعضاء مجتمع السكان الأصليين في القطب الشمالي.