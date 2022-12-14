اكتشاف جيوب من مياه البحر محبوسة في صخور منذ 390 مليون سنة

اكتشف علماء في ولاية نيويورك الأمريكية جيوبًا صغيرة من مياه البحر عالقة في الصخور، يعود تاريخها إلى 390 مليون سنة مضت.

وتحتوي هذه الجيوب على معلومات قيمة حول ماضي المناخ في هذه المنطقة، وفق تقرير نشره موقع "فوتورا سيونس" الفرنسي.

وأوضح التقرير أنّ هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها العثور على صخرة تحتوي على سائل محاصر، ولكن هذه المرة تم العثور على الماء محاصرًا في شكل "نانومتر" وهو ما لم يسمع به من قبل وفق ما أكده الباحثون في دراسة نشرت في مجلة "علوم الأرض والكواكب".