عشرات الأفغانيين يلقون حتفهم بسبب موجة برد قارس

وبينت أنه "بناء على المعلومات التي تم الحصول عليها، تم دفن جثث ثلاثة من هؤلاء الأشخاص من قبل بلدية طالبان في بول خمري، وتم الاحتفاظ بجثتي الاثنين الآخرين في مشرحة مستشفى مقاطعة بغلان".

كما قالت مصادر من ولاية هرات غربي أفغانستان إن "19 رجلاً من مدمني المخدرات لقوا حتفهم بسبب برودة الطقس في الأيام القليلة الماضية".

يشار إلى أن وجود عدد كبير من مدمني المخدرات بين الضحايا يعود إلى عدم امتلاك قسم كبير من أولئك المدمنين مسكناً يؤويهم، وبالتالي يكونون أكثر عرضة لمخاطر الطقس شديد البرودة.