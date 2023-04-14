مستقبل غامض لعلب التخزين البلاستيكية "تابروير"

وأقرت الشركة في السابع من الشهر الحالي، بأنّ لديها "شكوكًا كبيرة حول قدرتها على مواصلة نشاطها"، ويشهد سعر أسهمها في بورصة وول ستريت مذاك تقلبات كبيرة.

وانهار سعر السهم بنسبة 50%، الإثنين، بعد التحذير الذي أطلقته الشركة، قبل أن يتعافى قليلًا ويرتفع مجددًا الخميس بأكثر من 25%.

وتأسست هذه الشركة العام 1946 على يد إيرل تابر الذي أراد تسويق اختراعه القائم على حاويات بلاستيكية غير قابلة للكسر وخفيفة الوزن وقابلة للغلق بإحكام.

وكانت المنتجات مبتكرة للغاية "لدرجة أن العملاء احتاجوا إلى عروض توضيحية لفهم كيفية عملها"، وفق ما توضح الشركة على موقعها.