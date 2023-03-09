الديدان تملأ شوارع بكين منذ أيام.. ما القصة؟

شهدت العاصمة الصينية بكين خلال الأيام الماضية، ظاهرة غريبة لتساقط الديدان من السماء في شوارعها.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في الصين، مشاهد مصورة لهذه الظاهرة تظهر مئات الديدان اللزجة، ملتصقة على أسطح السيارات وعدد من الطرقات.

ولم تصدر السلطات الصينية أي تعليق حول هذه الظاهرة، واكتفت بنشر توصية للسكان باستخدام المظلات أثناء تنقلاتهم في شوارع المدينة للحماية من هذه الظاهرة.