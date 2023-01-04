الكويت تطلق قمرها التعليمي الاصطناعي الأول "كويت سات 1"
أطلقت الكويت مساء الثلاثاء، قمرها التعليمي الاصطناعي الأول (كويت سات 1) إلى الفضاء من قاعدة (كيب كانافيرال) للقوات الجوية بولاية فلوريدا الأمريكية، عقب 3 أعوام من العمل على هذا المشروع الذي أنجزته مجموعة من شباب وشابات الكويت.
وتم إطلاق القمر إلى الفضاء عبر صاروخ "فالكون 9" التابع لشركة "سبيس إكس"، كما تم التأكد من جاهزية محطة استقبال المعلومات والصور الأرضية في المبنى الشمالي من كلية العلوم في جامعة الكويت لالتقاط إشارات القمر بعد وصوله إلى مداره حول الأرض، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا".
وتم إطلاق المشروع تحت شعار "الكويت إلى الفضاء"، وهو مشروع تابع لجامعة الكويت بالتعاون مع مؤسسات حكومية، وتدعمه وتموّله مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وهي مؤسسة خاصة غير ربحية تضم المركز العلمي ومعهد دسمان للسكري ومركز "صباح الأحمد" للموهبة والإبداع وشركة التقدم العلمي للنشر والتوزيع.
ويحمل القمر التعليمي كاميرا ذات دقة عالية تعطي قوة تفريق 39 مترا، وسيكون لها تطبيقات بحثية كثيرة في الكويت للمتخصصين والطلبة ومعهد الأبحاث العلمية والهيئة العامة للبيئة من خلال مجموعة الصور التي ستكون خاصة بالكويت.
ويهدف هذا المشروع الذي شارك فيه فريق مكوَن من 45 طالبًا وطالبة من تخصصات مختلفة تم اختيارهم بناء على خلفياتهم العلمية، إلى بناء قدرات الكوادر الوطنية في مجال بناء وتصميم إدارة الأقمار الاصطناعية وإكسابهم الخبرات التدريبية والميدانية اللازمة.
وتم نقل لحظة إطلاق القمر الاصطناعي من على مسرح كلية العلوم في جامعة الكويت، كما تم بث لحظة إطلاق القمر عبر وسائل الإعلام المحلية والحسابات الإخبارية في مواقع التواصل الاجتماعي.
ومن المقرر أن يرسل القمر أول إشارة منه إلى المحطة الأرضية في جامعة الكويت بعد نحو 4 ساعات ودقيقتين من إطلاقه.
وتشمل الإشارة التي سيرسلها نسبة البطارية وبيانات متعلقة بصحة جاهزية أنظمته وأجهزته، بعدها يبدأ العمل في المحطة الأرضية ويتركز في القيام بالاختبارات المطلوبة وتجهيز القمر للقيام بدوره ومهمته المطلوبة.
وكان مدير العمليات بالمشروع الدكتور أحمد الكندري قد كشف سابقًا لـ"كونا" أنه "عندما يصل الصاروخ إلى المدار المحدد للقمر الكويتي سينفصل القمر عنه ليفتح أجنحة مزودة بخلايا شمسية تمد بطاريته بالطاقة اللازمة لتشغيل أنظمته وقيامه بكل مهماته".
وتصدر هذا الحدث حديث الكويتيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بينهم مسؤولون أشادوا بجهود الفريق الذي أنجز هذا المشروع والذين تم نشر صورهم وأسمائهم عبر حساب جامعة الكويت في "تويتر".