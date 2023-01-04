الكويت تطلق قمرها التعليمي الاصطناعي الأول "كويت سات 1"

وتم إطلاق المشروع تحت شعار "الكويت إلى الفضاء"، وهو مشروع تابع لجامعة الكويت بالتعاون مع مؤسسات حكومية، وتدعمه وتموّله مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وهي مؤسسة خاصة غير ربحية تضم المركز العلمي ومعهد دسمان للسكري ومركز "صباح الأحمد" للموهبة والإبداع وشركة التقدم العلمي للنشر والتوزيع.

ويحمل القمر التعليمي كاميرا ذات دقة عالية تعطي قوة تفريق 39 مترا، وسيكون لها تطبيقات بحثية كثيرة في الكويت للمتخصصين والطلبة ومعهد الأبحاث العلمية والهيئة العامة للبيئة من خلال مجموعة الصور التي ستكون خاصة بالكويت.