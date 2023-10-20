هل إعادة تدوير الملابس الحل لأزمة نفايات صناعة الأزياء؟

في ظل أزمة الهدر المتصاعدة بعالم الأزياء، نشرت صحيفة الغارديان تقريرا عن مصنع سويدي، يعد الأول في العالم لإعادة تدوير الملابس.

ويقع المصنع التجاري الضخم Renewcell على ساحل بلدة سوندسفال السويدية، لتسهيل استقبال السفن التي تسلم القطن الممزق من مصانع فرز النفايات النسيجية في ألمانيا وسويسرا والسويد.

وفي داخل المستودع، تكدس أكوام الملابس على شكل هرم من الأقمشة السوداء والزرقاء الداكنة، قبل تحويلها إلى مادة الـ "سيركولوس"، التي يمكن استخدامها لإنتاج الرايون اللزج، وبالتالي صناعة ملابس جديدة.

نفايات صناعة الأزياء مثيرة للقلق

وبحسب التقرير، وصلت مشكلة النفايات في مجال صناعة الأزياء إلى أبعاد مثيرة للقلق، حيث يتم التخلص من ملايين الأطنان من الملابس أو حرقها سنويا.

ويشير "باتريك لوندستروم"، الرئيس التنفيذي لـ Renewcell، إلى أن المصنع يمثل "الحلقة المفقودة" في الاقتصاد الدائري للأزياء، ويهدف لمنع انتهاء نفايات النسيج في المدافن والمحارق.

ويصل حجم نفايات النسيج لأرقام صادمة؛ ففي عام 2020، أنتج الاتحاد الأوروبي وسويسرا 7 ملايين طن من نفايات الملابس، وهو رقم من المتوقع أن يرتفع إلى أكثر من 8.5 مليون طن بحلول عام 2030.

والمثير للصدمة، هو أنه يتم التخلص من حوالي 70٪ من تلك النفايات في مدافن النفايات أو المحارق، في حين يتم جمع 30% منها فقط للتبرعات.