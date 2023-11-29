الأركان.. شجرة معمرة تقاوم التغيرات المناخية في المغرب

وتعد زراعة شجرة الأركان وسيلة فاعلة لمواجهة تداعيات تغيّر المناخ، لا سيما التصحر باعتبار أنها تتكيف بشكل جيد مع مناخ المناطق القاحلة وشبه القاحلة، ما يجعلها موردًا مهمًا للاستخدام المستدام للأراضي في هذه المناطق.

يقول هشام أكورض، رئيس منظمة موكادور الخضراء للبيئة، لـ"إرم نيوز": "تكتسي شجرة الأركان أهمية كبرى نظرًا لتعدد استخداماتها وبوصفها وسيلة من وسائل الكسب، فضلًا عن دورها في زيادة المرونة وتحسين التكيف مع التغيرات المناخية، وتحقيق الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة، الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، على المستوى المحلي".

يتابع أكورض: "بالإضافة إلى فوائدها وأهميتها الاقتصادية، تلعب سلسلة شجرة الأركان، المتواجدة على امتداد الشريط الساحلي من شمال الصويرة إلى جنوب سيدي إفني لتمتد برا إلى غاية منطقة تارودانت، دورًا مهمًا في حماية التربة وتحسين المجال النباتي، ما يدفع الساكنة القروية في هذه المنطقة إلى الارتباط الوثيق بهذه الشجرة، التي من شأن اندثارها المساهمة لا محالة في ارتفاع نسبة التصحر بشكل كبير في المنطقة".

وتسهم الشجرة في الحفاظ على التنوع البيولوجي، بحيث توفر الغذاء للحيوانات وتساعد على نمو نباتات من حولها.