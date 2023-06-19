13 قتيلا جراء إعصار ضرب جنوب البرازيل

أعلنت السلطات البرازيلية، اليوم الأثنين، مقتل 13 شخصا وفقدان 3 آخرين جراء إعصار ضرب جنوب البلاد يومي الخميس والجمعة وخلّف أيضا آلاف المنكوبين.

وأعلن الدفاع المدني ولاية ريو غراندي دو سول الحدودية مع أوروغواي وباراغواي عبر "تويتر"، ارتفاع عدد القتلى إلى 13 بينهم طفل رضيع "4 أشهر" والعثور على جثتين في مدينة كارا أكثر المناطق تضررا.

تراجع عدد المفقودين من 20 يوم السبت إلى ثلاثة،جميعهم في مدينة كارا الواقعة على الساحل على بُعد 90 كيلومترا من بورتو أليغري.

وتعرضت مدينة ترامانداي لرياح ساحلية قوية وصلت سرعتها إلى 101,9 كيلومتر في الساعة.

وبثت وسائل إعلام محلية صورا لسيارة جرفتها الرياح العاتية إلى داخل مقبرة.

ونقلت صحيفة "إستاداو" عن إحدى سكان مدينة ساو ليوبولدو قولها، إن "المياه ارتفعت إلى مستوى خاصرتنا داخل المنزل. الحمد لله، حضر عناصر الإطفاء سريعا ووضعونا في مراكب. كان الوضع أشبه بكابوس".

وتضررت منازل ما يقرب من خمسة آلاف شخص. والأحد كان نحو 84 ألف شخص بلا كهرباء.

وقال حاكم الولاية إدواردو ليتي السبت بعدما تفقد بمروحية أكثر المناطق تضررا، إن طفلا عمره أربعة أشهر توفي بسبب عدم تلقيه العلاج الطبي في الوقت المناسب في ساو سيباستياو دو كاي التي ضربها الإعصار.

وأكد "هدفنا الرئيسي هو أولا حماية الأرواح وإنقاذها فضلا عن إغاثة الأشخاص المعزولين وتحديد مكان وجود المفقودين ومساعدة العائلات".

في مدينة ساو ليوبولدو البالغ عدد سكانها 240 ألف نسمة وتقع على بُعد نصف ساعة من بورتو أليغري، تساقط 246 مليمترا من الأمطار في 18 ساعة "وهو مستوى لم يسبق له مثيل في تاريخ" هذه المدينة، وفق ما أكد رئيس بلدية بورتو أليغري أري خوسيه فانازي.

والأحد كانت المياه لا تزال تغمر شوارع مدن نوفو هامبورغو وليندولفو كولور وساو ليوبولدو، فيما دُمِّرت منازل وغرقت مركبات جزئيا. وعندما توقف المطر، تمكن جنود من تنفيذ عمليات إنقاذ في نوفو هامبورغو.