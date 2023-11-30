أضرار وسائل النقل على البيئة والحياة

يعد قطاع النقل مصدراً رئيسياً لتلوث الهواء وأكبر مصدر للانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري حول العالم، وأحد أكبر مصادر انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وتستهلك السيارات والشاحنات والسفن والطائرات معظم نفط العالم، وتعتبر المساهم الرئيسي في تلوث الهواء وأكبر مصادر انبعاثات الغازات الدفيئة. فهي باعث ثقيل لثاني أكسيد الكربون وتنتج كميات كبيرة من أول أكسيد الكربون والجسيمات الأخرى من ملوثات الهواء، وتطلق أكثر من نصف الكمية العالمية لأكاسيد النيتروجين في الهواء.

الإنبعاثات الصادرة عن وسائل النقل

تلوث السيارات والشاحنات والحافلات والطائرات والسفن الهواء طوال دورة حياتها، بما في ذلك التلوث المنبعث أثناء تشغيل هذه المركبات وإنتاج الوقود.

ويأتي 80 إلى 90% من التأثير البيئي الضار لوسائل النقل من استهلاك الوقود وانبعاثات ملوثات الهواء والغازات الدفيئة. وترتبط الانبعاثات الإضافية بتكرير وتوزيع الوقود، وبدرجة أقل، بتصنيع المركبات والتخلص منها أو إعادة تدويرها.

وبحسب الدراسات، تشكل المركبات الثقيلة حوالي 10% فقط من جميع وسائل النقل على الطريق، ومع ذلك فإنها تولد أكثر من 25% من انبعاثات الاحتباس الحراري، و45% من انبعاثات أكاسيد النيتروجين، وما يقرب من 60% من انبعاثات الجسيمات الدقيقة الملوثة على الطرق.

فيما يلي أهم الملوثات الناتجة عن عوادم وسائل النقل:

الجسيمات الدقيقة، تشكل الجسيمات الدقيقة التي يقل قطرها عن عُشر شعرة الإنسان تهديداً خطيراً للصحة، لأنها يمكن أن تخترق عمق الرئتين.

الأجزاء العضوية المتطايرة، تتفاعل هذه الملوثات مع أكاسيد النيتروجين في وجود ضوء الشمس لتكوين الأوزون على مستوى الأرض، وهو العنصر الرئيسي في الضباب الدخاني. وعلى الرغم من أنه مفيد في الغلاف الجوي العلوي، إلا أن هذا الغاز على مستوى الأرض يضر الجهاز التنفسي، مما يسبب السعال والاختناق وانخفاض قدرة الرئة على العمل بشكل صحيح.

أكاسيد النيتروجين، تعتبر أكاسيد النيتروجين ضارة أيضًا باعتبارها ملوثاً أساسياً، ويمكن أن تسبب ضرراً للرئة وتضعف دفاعات الجسم ضد التهابات الجهاز التنفسي مثل الالتهاب الرئوي والأنفلونزا.

أول أكسيد الكربون، يتكون غاز أول أكسيد الكربون CO عديم الرائحة وعديم اللون والسام جداً، من احتراق الوقود الأحفوري مثل البنزين والديزل، وينبعث بشكل أساسي من السيارات والشاحنات. وعند استنشاقه، يمنع ثاني أكسيد الكربون وصول الأكسجين إلى الدماغ والقلب والأعضاء الحيوية الأخرى.

ثاني أكسيد الكبريت، تنتج محطات توليد الطاقة والسيارات ملوث ثاني أكسيد الكبريتSO2 عن طريق حرق الوقود المحتوي على الكبريت، وخاصة الديزل والفحم. ويمكن أن يتفاعل ثاني أكسيد الكبريت في الغلاف الجوي ليشكل جزيئات دقيقة تشكل خطر كبير على صحة الأطفال الصغار والمصابين بالربو.

غازات الإحتباس الحراري، كما تنبعث من السيارات ملوثات، معظمها ثاني أكسيد الكربون، والتي تساهم في تغير المناخ العالمي.

آثار تلوث الهواء على الحياة

يمكن أن تؤثر الملوثات الناتجة عن عوادم وسائل النقل بكافة اشكالها على أكثر من مجرد رئتيك. فهي تشكل مخاطر صحية في كل مرحلة من مراحل حياتنا، ويمكن أن تسبب الوفاة المبكرة.

دور السيارات الكهربائية

وفي حين أن تلوث الهواء يحمل مخاطر كبيرة على صحة الإنسان والبيئة، فمن خلال تقنيات السيارات الصديقة للبيئة، يمكننا تقليل الانبعاثات الناتجة عن سياراتنا وشاحناتنا بشكل كبير، والمساعدة في تحويل وسائل النقل إلى قطاع نظيف.

ويمكن للسيارات الكهربائية أن تقلل من انبعاثات الغازات الدفيئة بمقدار النصف في عام 2030 مقارنة بالسيارات التي تعمل بالوقود، مما يقلل ما يصل إلى 540 ميجا طن من ثاني أكسيد الكربون، الأمر الذي يعمل على تقليل تلوث الهواء بشكل كبير.

دور الحكومات

إن السياسات والاستثمارات الصحيحة من جانب الحكومات ستعمل على تسريع عملية الانتقال إلى نظام نقل خالٍ من الانبعاثات. ويشمل ذلك تحديد أهداف لاعتماد السيارات والشاحنات والحافلات الكهربائية، ووضع معايير للشركات لتصنيع المزيد من هذه الأنواع من المركبات، إضافة إلى تطوير وتمويل برامج الحوافز لمساعدة الأفراد على شراء السيارات الكهربائية، خاصة في المجتمعات التي تتنفس بالفعل الهواء الأكثر تلوثاً.