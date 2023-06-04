شركات النفط الأجنبية تفاقم أزمة المياه والجفاف جنوب العراق

تتسبب شركات النفط الغربية في نقص المياه والتلوث في العراق، بينما تتسابق لتحقيق الربح في ظل ارتفاع أسعار النفط بعد الحرب الروسية في أوكرانيا.

وأسفرت ندرة المياه بالفعل عن تشريد الآلاف وتفاقم حالة عدم الاستقرار، وفقًا للخبراء الدوليين، في حين يُعتبَر العراق حاليًا خامس أعلى دولة متأثرة بأزمة المناخ وفقًا للتقارير الصادرة عن الأمم المتحدة. ففي الجنوب الغني بالنفط وشديد الجفاف في الوقت نفسه، تحوَّلت الأراضي الرطبة التي كانت مصدر غذاء مجتمعات كاملة إلى قنوات موحِلة.

عمل مهدي مطير، 57 عامًا، صيّاد أسماك طوال حياته. وقد اعتاد أن يستيقظ هو وزوجته على مدار سنوات في وقت الغسق ليبحرا في شبكة متداخلة من القنوات بالخورة على بُعد بضعة كيلومترات شمال البصرة. ورغم قلة الأسماك التي كانا يصطادانها، فقد كانت كافية لتوفير الطعام لأسرتهما المكوَّنة من سبعة أفراد.

تغيَّر ذلك العام الماضي. وصار الآن قارب مطير واقفًا بلا حركة وسط الوحل، في ذروة موسم الأمطار.

"محطة المياه التي شيَّدتها الشركة الإيطالية هي السبب وراء ذلك؛ فهي بحاجة إلى المياه من أجل حقول النفط الخاصة بها"، قال مطير ذلك وهو يشير إلى الدخان الأسود المتصاعد من حقل نفط الزبير في الأفق.

وللمساعدة في استخراج النفط، تضخ الشركات كميات كبيرة من المياه إلى باطن الأرض. لكل برميل من النفط، الذي يُصدَّر في الغالب لاحقًا إلى أوروبا، يضخ ما يصل إلى ثلاثة براميل من المياه في الأرض. ولذا، فإنه مع ارتفاع صادرات العراق من النفط، تراجعت كمية مياهه تراجعًا هائلًا.