شركات النفط الأجنبية تفاقم أزمة المياه والجفاف جنوب العراق
تتسبب شركات النفط الغربية في نقص المياه والتلوث في العراق، بينما تتسابق لتحقيق الربح في ظل ارتفاع أسعار النفط بعد الحرب الروسية في أوكرانيا.
وأسفرت ندرة المياه بالفعل عن تشريد الآلاف وتفاقم حالة عدم الاستقرار، وفقًا للخبراء الدوليين، في حين يُعتبَر العراق حاليًا خامس أعلى دولة متأثرة بأزمة المناخ وفقًا للتقارير الصادرة عن الأمم المتحدة. ففي الجنوب الغني بالنفط وشديد الجفاف في الوقت نفسه، تحوَّلت الأراضي الرطبة التي كانت مصدر غذاء مجتمعات كاملة إلى قنوات موحِلة.
عمل مهدي مطير، 57 عامًا، صيّاد أسماك طوال حياته. وقد اعتاد أن يستيقظ هو وزوجته على مدار سنوات في وقت الغسق ليبحرا في شبكة متداخلة من القنوات بالخورة على بُعد بضعة كيلومترات شمال البصرة. ورغم قلة الأسماك التي كانا يصطادانها، فقد كانت كافية لتوفير الطعام لأسرتهما المكوَّنة من سبعة أفراد.
تغيَّر ذلك العام الماضي. وصار الآن قارب مطير واقفًا بلا حركة وسط الوحل، في ذروة موسم الأمطار.
"محطة المياه التي شيَّدتها الشركة الإيطالية هي السبب وراء ذلك؛ فهي بحاجة إلى المياه من أجل حقول النفط الخاصة بها"، قال مطير ذلك وهو يشير إلى الدخان الأسود المتصاعد من حقل نفط الزبير في الأفق.
وللمساعدة في استخراج النفط، تضخ الشركات كميات كبيرة من المياه إلى باطن الأرض. لكل برميل من النفط، الذي يُصدَّر في الغالب لاحقًا إلى أوروبا، يضخ ما يصل إلى ثلاثة براميل من المياه في الأرض. ولذا، فإنه مع ارتفاع صادرات العراق من النفط، تراجعت كمية مياهه تراجعًا هائلًا.
الشركة الإيطالية التي يشير إليها مطير هي شركة النفط والغاز متعددة الجنسيات "إني" التي عملت في العراق منذ عام 2009. ويوضح تحليل الصور المُلتقَطة بالأقمار الصناعية أن سدًّا صغيرًا، شيدته "إني" لتحويل مسار المياه من قناة البصرة إلى محطة معالجة المياه الخاصة بالشركة، يمنع الفيضان الموسمي بالمنطقة التي اعتاد مطير الصيد فيها.
ثمة محطة مياه أخرى قريبة تستخدمها شركات نفط مثل "بي بي" و"إكسون موبيل" توفر 25% من إجمالي الاستهلاك اليومي من المياه في منطقة يبلغ تعداد سكانها حوالي 5 ملايين نسمة.
تخضع محطة كرمة علي، التي تقع على بُعد خمسة أميال من محطة "إني"، لإدارة هيئة تشغيل الرميلة التي تتألف من شركة "بي بي" وشركة "بتروتشاينا" وشركة نفط الجنوب العراقية. وتأتي المياه الموجودة في المحطة مباشرةً من قناة عبدالله التي تُعيد توجيه المياه العذبة من النهر قبل وصولها إلى شط العرب، وهو النهر الذي يتكوّن من التقاء نهري دجلة والفرات، ويُعَد مصدر المياه الرئيسي في البصرة.
وذكرت شركة "إني" في بيان لها أن الشركة لا تستخدم مياهًا عذبة؛ فالمياه في القناتين مالحة وملوثة، ومن ثم فإنها ليست مطلوبة لاستخدامات أخرى. ولكن صحيفة الغارديان رأت على أرض الواقع وفي صور الأقمار الصناعية أن المياه الواردة من القناتين إلى محطة كرمة علي ومحطة الخورة التابعة لشركة «إني»، التي ما زالت قيد الإنشاء، تأتي من على بُعد بضعة كيلومترات جنوب المحطتين لتصل إلى محطة معالجة مياه عامة توفر 35% من المياه التي تستخدمها المنازل في البصرة.
ولقد وُثِّقت أزمة المياه الوشيكة في العراق توثيقًا جيدًا. ففي عام 2012، أصدرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تقريرًا يفيد بأن احتياجات الدولة من المياه المُستخدَمة في استخراج النفط ستزيد عشرة أضعاف. وأضافت أنه دون وجود بدائل، "سيلزم الحصول على المياه من منابع المياه الجوفية المحلية، وهو ما سيتنافس تنافسًا مباشرًا مع احتياجات الزراعة والاستهلاك".
ورغم التحذيرات، لم يُتخَذ مزيد من الإجراءات في هذا الشأن. وفي عام 2018، شهدت المدينة أزمة مياه شديدة أسفرت عن نقل 118,000 شخص إلى المستشفيات واندلاع مظاهرات عنيفة ألقى فيها المتظاهرون زجاجات المولوتوف على المباني الحكومية، وتصدت لهم قوات الأمن كما يُزعَم بالذخيرة الحية؛ ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص.
وقال روبرت ميلز الرئيس التنفيذي لشركة الاستشارات المستقلة "قمر للطاقة" الذي كتب تقريرًا صدر عام 2018 عن احتياجات الحقن بالماء في العراق: "بوجه عام، حجم عمليات حقن المياه المطلوب ليس ضخمًا، ولكنه يمكن أن يسفر عن مشكلات خطيرة في المناطق التي تعاني من ندرة المياه".
وأضاف: "في البصرة، التي تواجه مشكلات هائلة في المياه، يجب من حيث المبدأ على شركات النفط إيجاد بدائل للمياه العذبة".
والبدائل موجودة. ففي السعودية، الدولة المجاورة للعراق التي تعاني من مشكلات مياه مماثلة وتملك ثالث أكبر احتياطي نفط في العالم، تؤخَذ المياه المُستخدَمة في الحقن من البحار. أما في العراق، فما زالت المناقشات حول إنشاء مشروع لاستخدام مياه البحار دائرة منذ أكثر من عشرة أعوام، ولم يحدث شيء حتى الآن. ويقول ميلز: "لا تملك وزارة النفط الميزانية الكافية، ولا ترغب شركات النفط في الدفع مقابل ذلك".
وزاد إنتاج العراق من النفط الخام إلى الضعف في الأعوام العشرة السابقة لعام 2019، وازداد إنتاجها أكثر منذ الحرب الروسية في أوكرانيا في عام 2022. ففي ذلك العام، ارتفعت الصادرات من النفط العراقي إلى أوروبا بحوالي 40%.
في العام الماضي، حققت شركات النفط والغاز أرباحًا غير مسبوقة. فحققت «إني» ضعف ما ربحته في عام 2021 بصافي 17.9 مليار جنيه إسترليني، في حين شهدت شركات «بي بي» و«إكسون» و«توتال إنرجيز» أيضًا أكثر أعوامها ربحًا في التاريخ الحديث. أما العراق، فلم يشهد نموًا مماثلًا. وهذا ما جاء في تقرير صادر عن البنك الدولي في عام 2022: «تشبه مؤشرات التنمية في العراق مؤشرات الدول منخفضة الدخل».
ويقول وليد حميد، رئيس وكالة البيئة في جنوب العراق، وهي الهيئة التي تُشرِف على عمليات التفتيش على حقول النفط وتفرض العقوبات في حالة الإضرار بالبيئة: "على عكس الحال في الدول الأخرى التي تعمل فيها شركات النفط الأجنبية، لا تفعل معظم هذه الشركات الكثير في العراق للحد من تأثيرها البيئي. فمن الأرخص لها الاستمرار في تلويث البيئة".
وفي وثيقة اطلعت عليها صحيفة "الغارديان"، جاءت شركتا "إني" و"بي بي" على قائمة الشركات التي فُرِضت عليها غرامات. لكن الكثير من هذه الغرامات لا تُسدَد أبدًا، وفقًا لما ذكره حميد.
حرق الغاز
ويُعَد حرق الغاز الطبيعي لاستخراج النفط من المشكلات الخطيرة أيضًا. ففي عام 2018، تجاوز الغاز المحروق في قُطر 70 كم في البصرة إجمالي حجم الغاز المحروق في دول السعودية والصين وكندا والهند مجتمعةً.
وفي حقل الزبير وحده، حُرِق 2.5 مليار متر مكعب من الغاز العام الماضي، وفقًا لبيانات البنك الدولي، رغم ما زعمته شركة "إني" في تقريرها السنوي الصادر عام 2021 بأنها كانت مسؤولة عن أقل من نصف هذا الرقم في أنحاء العالم.
وذكرت "إني" في بيان لها أنه رغم ترأسها اتحاد الشركات التي تدير حقل الزبير، فإنها ليست الجهة التي تدير الحقل و«ليست المتحكمة في الاستراتيجية المتبعة فيه، ولا المسؤولة عن الحرق… هذه الأمور كلها تقع على عاتق شركة نفط البصرة -الشركة الوطنية العراقية المسؤولة عن النفط في جنوب الدولة". وصرَّحت «إني» كذلك أنها ليست مسؤولة عن الغرامات التي فرضتها وكالة البيئة، والجهة المسؤولة عن سدادها هي شركة نفط البصرة التي تدير الحقل.
وأضافت الشركة أن بنود العقد "تلغي صراحةً أي مسؤولية عن الحرق، أو مشروعات الحدِّ منه، أو تعويض المجتمع عنه".
وصرَّحت شركة "بي بي" كذلك بأنها غير مسؤولة عن الغرامات المذكورة في الوثائق، وأن الحقل المذكور تديره هيئة تشغيل الرميلة، وهي شركة أسستها "بي بي" وتملك فيها حصة 47.6%.