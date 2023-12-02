دراسة: المدن تواجه فجوة ضخمة في التمويل المناخي

أظهرت دراسة نُشرت، اليوم السبت، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28)، أن المدن لا تتلقى سوى جزء صغير من التمويل الذي تحتاجه لمواجهة تغير المناخ خاصة في البلدان منخفضة الدخل.

وقال تحالف قيادة التمويل المناخي في المدن، إن "هناك مدنًا تقع على الخط الأمامي لمخاطر المناخ ومسؤولة عن ثلاثة أرباع الانبعاثات العالمية، لكن بنوك التنمية متعددة الأطراف بحاجة إلى اعتماد إستراتيجيات جديدة لمعالجة فجوة التمويل المتزايدة".

وتتلقى المدن 1% فقط من التمويل المناخي الذي تحتاجه والذي يقدر بنحو 5.4 تريليون دولار سنويًا حتى عام 2030، وفقًا للدراسة، وهي أول مراجعة على الإطلاق للتمويل الحضري من بنوك التنمية الكبرى متعددة الأطراف.