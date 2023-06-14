حرائق الغابات.. تبدد دخانها وبقيت آثارها

لا يزال خطر الدخان المتصاعد من حرائق غابات كندا الذي خيَّم على الساحل الشرقي الأسبوع الماضي، باقيًا رغم تبدده.

ومع تكرر اندلاع حرائق الغابات في بقاع غير متوقعة جرّاء تغير المناخ تتزايد حاجة الأمريكيين للتفكير في تأثير ملوِّثات الهواء على صحتهم.

وحث مسؤولو المنطقة من خلال تحذيرات صحية صارمة بشأن الدخان، أصدروها للسكان على تجنب ممارسة أي نشاط شاق والبقاء في منازلهم.

ويتسبب التعرض قصير المدى لاستنشاق دخان حرائق الغابات بآثار صحية سلبية رغم عدم معرفتنا للكثير عن آثاره طويلة المدى.

أسباب تدعو للقلق

تعد الجسيمات الدقيقة من المؤثرات الرئيسة التي تبعث بها حرائق الغابات في الهواء مثيرة للمخاوف.

يشار إلى أن تلك الجسيمات الدقيقة مجهرية الحجم، يبلغ حجمها 2.5 ميكرون أو أقل باسم "الجسيمات من فئة 2.5" (PM 2.5).

وفي حال استنشاقها، يمكن أن تتسرب هذه الجسيمات عميقًا في الرئتين، ومن الرئتين يمكن أن تدخل إلى مجرى الدم وتؤثر على بقية أعضاء الجسم، فضلًا عن إمكانية إثارتها لجهاز المناعة، مثلما تفعل بالضبط الفيروسات أو البكتيريا التي تهاجم الجسم.

ونظرًا لأن جهاز المناعة البشري لا يمكنه إبطال تأثير الجسيمات الدقيقة، تصدر عنه استجابة التهابية تكون لها آثار قصيرة وطويلة المدى.