حرائق الغابات.. تبدد دخانها وبقيت آثارها
لا يزال خطر الدخان المتصاعد من حرائق غابات كندا الذي خيَّم على الساحل الشرقي الأسبوع الماضي، باقيًا رغم تبدده.
ومع تكرر اندلاع حرائق الغابات في بقاع غير متوقعة جرّاء تغير المناخ تتزايد حاجة الأمريكيين للتفكير في تأثير ملوِّثات الهواء على صحتهم.
وحث مسؤولو المنطقة من خلال تحذيرات صحية صارمة بشأن الدخان، أصدروها للسكان على تجنب ممارسة أي نشاط شاق والبقاء في منازلهم.
ويتسبب التعرض قصير المدى لاستنشاق دخان حرائق الغابات بآثار صحية سلبية رغم عدم معرفتنا للكثير عن آثاره طويلة المدى.
أسباب تدعو للقلق
تعد الجسيمات الدقيقة من المؤثرات الرئيسة التي تبعث بها حرائق الغابات في الهواء مثيرة للمخاوف.
يشار إلى أن تلك الجسيمات الدقيقة مجهرية الحجم، يبلغ حجمها 2.5 ميكرون أو أقل باسم "الجسيمات من فئة 2.5" (PM 2.5).
وفي حال استنشاقها، يمكن أن تتسرب هذه الجسيمات عميقًا في الرئتين، ومن الرئتين يمكن أن تدخل إلى مجرى الدم وتؤثر على بقية أعضاء الجسم، فضلًا عن إمكانية إثارتها لجهاز المناعة، مثلما تفعل بالضبط الفيروسات أو البكتيريا التي تهاجم الجسم.
ونظرًا لأن جهاز المناعة البشري لا يمكنه إبطال تأثير الجسيمات الدقيقة، تصدر عنه استجابة التهابية تكون لها آثار قصيرة وطويلة المدى.
وتوصَّلت دراسة أخرى عن حرائق الغابات في كاليفورنيا إلى أن حالات الربو التي استقبلتها غرف طوارئ الأطفال قد زادت بنسبة 112% في الأيام التي تلت التعرض للدخان.
وفي حالة الأطفال الرضع الذين تقل أعمارهم عن عام واحد، ارتفعت حالات الربو التي دخلت غرف الطوارئ لتصل إلى نسبة 243%.
وأظهرت دراسة أخرى زيادة خطر دخول المستشفيات لحالات إصابات الجهاز التنفسي بنسبة 7.2 % بين البالغين من عمر 65 عامًا فأكثر خلال الأيام التي فاقت فيها تركيزات الجسيمات من فئة 2.5 الحد الآمن.
آثار طويلة
تدوم الآثار طويلة المدى لدخان حرائق الغابات لعدة أشهر، إذ أشار تحليل لمجتمعات ولاية مونتانا إلى أن ارتفاع تركيزات الجسيمات من فئة 2.5 خلال موسم حرائق الغابات في الصيف قد ارتبط بحالات الإنفلونزا التي شهدها موسم الإنفلونزا التالي في الشتاء.
فبعد موسم حرائق غابات مؤسف شهده العام 2012، كانت معدلات الإصابة بالإنفلونزا أعلى بنسبة تتراوح من ثلاث إلى خمس مرات عن المعدلات الطبيعية.
وما زال سكان مونتانا، الذين تعرضوا لمستويات خطيرة من الجسيمات من فئة 2.5، يعانون من ضعف في وظائف الرئة بعد مرور عام كامل.
ويمكن كذلك لارتفاع مستويات الجسيمات من فئة 2.5 أن يسفر عن زيادة احتمالية الإصابة بفيروس كورونا، فقد تناولت دراسة أُجريت العام 2021 ونُشِرت في دورية "ساينس" 92 مقاطعة في غرب أمريكا تأثرت بحرائق الغابات في العام 2020.
ووجدت الدراسة أيضا، أن زيادة هذه الجسيمات بمقدار 10 ميكروغرامات لكل متر مكعب قد ارتبطت بزيادة 12 % تقريبًا في حالات العدوى بفيروس كورونا و8.4 % في حالات الوفاة.
وكان التأثير في بعض المقاطعات على ما يبدو أكثر حدةً، فعلى سبيل المثال، شهدت مقاطعة وايتمان في واشنطن زيادة بنسبة 72 % تقريبًا في حالات فيروس كورونا بعد ارتفاع مفاجئ في التلوث بالجسيمات الدقيقة.
بوجه عام، تُقدِّم الأبحاث أدلة دامغة على أضرار الجسيمات من فئة 2.5. وينبغي على الفئات الأكثر ضعفًا (الأطفال، وكبار السن، والسيدات الحوامل، والمصابين بأمراض مزمنة في الرئة والقلب) اتخاذ المزيد من الاحتياطات في الأيام التي تنذر فيها جودة الهواء بالخطر.
وتوقع تقرير صادر عن الأمم المتحدة بأن حرائق الغابات الشديدة ستزيد بنسبة 30 % بحلول عام 2050.