إعصار موكا يتجه نحو بنغلاديش وميانمار وإجلاء مئات الآلاف

تتجه عاصفة قوية نحو سواحل بنغلاديش وميانمار الأحد؛ ما أجبر السلطات على إجلاء مئات الآلاف من الأشخاص إلى مناطق أكثر أمانًا، الكثير منهم من منازل هشة في مناطق منخفضة.

وقد يتسبب الإعصار موكا، المحمّل برياح تصل سرعتها إلى 210 كيلومترات في الساعة، في ارتفاع منسوب مياه البحر إلى أربعة أمتار؛ ما قد يؤثر على أكثر من مليوني شخص على نحو مباشر في مساره، معظمهم في ولايتي راخين وتشين في ميانمار.

لكن مركز الأقمار الصناعية التابع للأمم المتحدة حذَّر من أن الكثيرين قد يعانون مع تحرك العاصفة إلى الداخل من خليج البنغال، وقال ميزان الرحمن، مسؤول الإغاثة من الكوارث في بنغلاديش المجاورة التي نقلت نحو 300 ألف شخص قبل أن تضرب العاصفة اليابسة ظهر اليوم كما هو متوقع "إنقاذ الأرواح هو أولويتنا الرئيسة".