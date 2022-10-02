زلزال بقوة 5.26 ريختر شمال مرسى مطروح المصرية

أعلن معهد البحوث الفلكية في مصر، أن هزة أرضية ضربت مدينة ”مرسى مطروح“ الواقعة على ساحل البحر الأبيض المتوسط اليوم الأحد.

وأشار المعهد في بيان، إلى أن ”محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت هزة أرضية على بعد 430 كيلومترا شمال مرسى مطروح (جنوب جزيرة كريت بالبحر المتوسط)“.

ولفت معهد البحوث الفلكية، إلى أن ”الهزة الأرضية وقعت في الساعة 06:03:50 صباحا بالتوقيت المحلي، بقوة 5.26 درجة على مقياس ريختر، وخط العرض 35.05 شمالا وخط الطول 25.93 شرقا، والعمق: 7.04 كم“.

وذكر المعهد في بيانه، أنه ”لم تقع خسائر في الأرواح والممتلكات“.

وشهدت مصر عددا من الزلازل في عدة مناطق خلال الفترة الأخيرة، آخرها هزة أرضية وقعت في محافظة الإسكندرية في 25 أيلول/ سبتمبر الماضي، بقوة 3.62 درجة على مقياس ”ريختر“.