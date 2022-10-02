ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار إيان في فلوريدا إلى 44 قتيلا

أسفر الإعصار إيان عن مقتل 44 شخصا في فلوريدا بجنوب الولايات المتحدة، وفقا لحصيلة جديدة أصدرتها السلطات مساء السبت.

وقال جهاز الطب الشرعي في فلوريدا ”هناك الآن 44 وفاة تُعزى إلى الإعصار إيان“. وكانت السلطات قالت في وقت سابق إن حصيلة ضحايا الإعصار بلغت 25 قتيلا.

واجتاح الإعصار ”إيان“ ساحل خليج ولاية فلوريدا الأمريكية، يوم الأربعاء، وضربها بعواصف عاتية وأمطار غزيرة، في إحدى أقوى العواصف التي تضرب الولايات المتحدة في السنوات القليلة الماضية.

ووصل ”إيان“ إلى اليابسة في الساعة 3:05 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (19:05 بتوقيت غرينتش) بالقرب من ”كايو كوستا“، وهي جزيرة صغيرة تقع غرب فورت مايرز.

واشتد ”إيان“ وتحول إلى إعصار من الفئة الرابعة مصحوبا برياح تصل سرعتها إلى 241 كيلومترا في الساعة قبل تراجعه للدرجة الثالثة.

وتسبب الإعصار بقطع التيار الكهربائي عن أكثر من مليون مسكن في فلوريدا، بحسب موقع ”باور آوتدج“ المتخصص.

وأبلغت شركات طيران عن إلغاء أكثر من 2000 رحلة جوية بسبب العاصفة مع إغلاق مطار سانت بطرسبرج-كليرووتر الدولي ومطار تامبا الدولي الثلاثاء الماضي.

وأغلقت شركة ”والت ديزني“ متنزهاتها المائية في فلوريدا يومي الأربعاء والخميس.

كما عطلت العاصفة صناعة الطاقة في ساحل الخليج، حيث تم إجلاء الموظفين من 14 منصة إنتاج، مما أدى إلى توقف نحو 11 بالمئة من إنتاج النفط في المنطقة.