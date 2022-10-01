الإعصار إيان يتسبب بمقتل 23 شخصا في فلوريدا

أدى الإعصار إيان إلى مقتل 23 شخصا على الأقل أثناء مروره بفلوريدا، على ما أعلنت سلطات الولاية الجمعة.

وقالت إدارة إنفاذ القانون بفلوريدا في بيان إن الكثير من الضحايا ماتوا غرقا. وتحدث عدد من وسائل الإعلام عن خسائر بشرية أكبر، وذكرت قناة ”سي إن إن“ ان 45 شخصا لاقوا حتفهم.

واجتاح الإعصار ”إيان“ ساحل خليج ولاية فلوريدا الأمريكية، يوم الأربعاء، وضربها بعواصف عاتية وأمطار غزيرة، في إحدى أقوى العواصف التي تضرب الولايات المتحدة في السنوات القليلة الماضية.

ووصل ”إيان“ إلى اليابسة في الساعة 3:05 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (19:05 بتوقيت غرينتش) بالقرب من ”كايو كوستا“، وهي جزيرة صغيرة تقع غرب فورت مايرز.

واشتد ”إيان“ وتحول إلى إعصار من الفئة الرابعة مصحوبا برياح تصل سرعتها إلى 241 كيلومترا في الساعة قبل تراجعه للدرجة الثالثة.

وتسبب الإعصار بقطع التيار الكهربائي عن أكثر من مليون مسكن في فلوريدا، بحسب موقع ”باور آوتدج“ المتخصص.

وأبلغت شركات طيران عن إلغاء أكثر من 2000 رحلة جوية بسبب العاصفة مع إغلاق مطار سانت بطرسبرج-كليرووتر الدولي ومطار تامبا الدولي الثلاثاء الماضي.

وأغلقت شركة ”والت ديزني“ متنزهاتها المائية في فلوريدا يومي الأربعاء والخميس.

كما عطلت العاصفة صناعة الطاقة في ساحل الخليج، حيث تم إجلاء الموظفين من 14 منصة إنتاج، مما أدى إلى توقف نحو 11 بالمئة من إنتاج النفط في المنطقة.