بعد انقطاع الكهرباء بسبب "إيان".. كوبا تتقدم بطلب نادر من أمريكا

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الجمعة إن حكومة كوبا قدمت طلبا نادرا للحصول على مساعدة طارئة من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد أن تسبب الإعصار إيان في انقطاع الكهرباء عن الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة.

واجتاح الإعصار إيان كوبا يوم الثلاثاء وسوى منازل بالأرض ودمر حقولا زراعية.

انهارت شبكة الكهرباء في كوبا في وقت متأخر من مساء يوم الثلاثاء مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في سائر البلاد بعد مدة قصيرة من مرور الإعصار إيان، الذي اجتاح الطرف الغربي للجزيرة مصحوبا برياح عنيفة وفيضانات.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية نقلا عن المدير التقني لاتحاد الكهرباء في كوبا لازارو جيرا أن عطلا في نظام الكهرباء الوطني، مرتبطا بالعاصفة إلى حد ما، أثر على البنية التحتية.

وقد ضرب الإعصار من الفئة 3 بالفعل الدولة الواقعة على جزيرة الكاريبي مع هطول أمطار غزيرة ورياح تصل سرعتها إلى 125 ميلاً في الساعة، وتسبب في فيضانات غزيرة. وذكرت السلطات أنه تم إجلاء نحو 50 ألف كوبي.

وكتب الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل على تويتر ”فجر آخر دون راحة“، مشيرًا إلى أن المسؤولين الحكوميين كانوا يتجمعون للمساعدة في أعقاب العاصفة.

وكانت المقاطعات الغربية في كوبا، حيث وصل الإعصار إلى اليابسة، الأكثر تضررا.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي من بلدة كولوما، الواقعة على طول الساحل الجنوبي لكوبا، أشخاصًا داخل منازلهم وقد وصلت المياه حتى ركبهم، بحسب نيويورك تايمز.

ويأتي الإعصار في الوقت الذي تواصل فيه كوبا التعافي من واحدة من أسوأ فترات الضائقة المالية في تاريخ البلاد، حيث أدت البنية التحتية المتعثرة في البلاد بالفعل إلى انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع.