غازبروم : 800 مليون متر مكعب من الغاز تسربت من نورد ستريم

نقلت وكالة تاس للأنباء عن متحدث باسم شركة غازبروم للغاز التي يسيطر عليها الكرملين قوله إن 800 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي تسربت بعد أن أصابت انفجارات خطي أنابيب تحت البحر.

وقالت إن المتحدث سيرجي كوبريانوف أبلغ جلسة للأمم المتحدة عبر وصلة فيديو أن حجم الغاز المتسرب يعادل ثلاثة أشهر من الإمداد للدنمارك.

وفقًا للتقديرات الحالية، احتوت ثلاثة خطوط من أنابيب الغاز على حوالي 800 مليون متر مكعب من الغاز وقت الحادث.

وأشار سيرجي كوبريانوف إلى أنه على الرغم من عدم نقل الغاز عبر خطوط أنابيب الغاز وقت الحادث، إلا أن كلا خطي أنابيب الغاز كانت جاهزة للتشغيل.

بدأت غازبروم في البحث عن حلول لاستعادة كفاءة نظام نورد ستريم ولكن من المستحيل تحديد مقدار الوقت الذي سيستغرقه في الوقت الحالي.

وأشار كوبريازنوف إلى أن ”الشيء الوحيد الذي يمكن قوله بالتأكيد هو أنها مهمة فنية صعبة للغاية“.

وقال برنامج الأمم المتحدة للبيئة، الجمعة، إن التصدعات في منظومة أنابيب الغاز الطبيعي ”نورد ستريم“ في بحر البلطيق أدت إلى ما يُرجح أن يكون أكبر إطلاق منفرد لغاز الميثان الضار بالمناخ على الإطلاق.

وأفاد البرنامج أن باحثين بالمرصد الدولي لانبعاثات الميثان التابع له رصدوا في تحليل أجروه، هذا الأسبوع، لصور الأقمار الصناعية تصاعد عمود ضخم من غاز الميثان عالي التركيز، وله تأثير أقوى بكثير من غاز ثاني أكسيد الكربون لكنه لا يستمر طويلًا.

وقال مانفريدي كالتاجيرون، القائم بأعمال رئيس المرصد، لوكالة رويترز: ”هذا أمر سيئ حقًا، إنه -على الأرجح- أكبر انبعاث يتم رصده على الإطلاق… هذا لا يُفيد في وقت نحتاج فيه بشدة إلى تقليل الانبعاثات“.