"عشبة البط".. نبات قادر على تجميع المعادن النادرة من الماء

أفاد باحثون أن عشبة تنمو في البيئات المائية يمكنها تنظيف مياه التعدين الملوثة.

وهذه النبتة تسمى ”عشبة البط“ والتي تعرف أيضا باسم ”اللمنة“.

وتصفها الدراسات الحديثة، بالطعام الخارق، لأنها تحتوي كميات كبيرة من المغذيات، ولا تشكل خطرا لدخول الملوثات إلى السلسلة الغذائية.

وتحتوي هذه النبتة على حوالي 7 أضعاف كمية البروتين الموجود في فول الصويا، وكذلك كميات كبيرة من الأحماض الدهنية الصحية أوميغا 3.

ويستخدمها التايلنديون وشعوب آسيوية أخرى، كغذاء، منذ سنين طويلة، ويطلقون عليها اسم ”بيض الماء“.

وبحسب مجلة ”سينس اوف ذي توتال انفيرنمينت“ الهولندية لعلوم البيئة، يناقش خبراء تغذية عالميين، إمكانية إدراج هذه النبتة ضمن المواد الغذائية الصالحة للاستهلاك البشري على نطاق عالمي، حيث إنها تستخدم في الوقت الحالي على نطاق واسع في تغذية الحيوانات.

وفي جانب آخر مثير للاهتمام حول هذه النبتة، اكتشف فريق بحثي من قسم علوم الأرض، في جامعة ”جاكوبس بريمن“ الألمانية، أن ”عشبة البط“ ليست غنية بالمغذيات فحسب، بل وأيضاً تمتص وتخزن المعادن الأرضية النادرة بمستويات عالية.

ووفق المجلة العلمية الهولندية، فإنه من المعروف أن بعض النباتات والفطريات الأرضية تجمع المعادن النادرة من الماء بكميات كبيرة.

بينما اكتشف الباحثون الألمانيون في الدراسة الجديدة، أن ”عشبة البط“ عندما تمتص المعادن النادرة من الماء، فإنها تمتص عنصر المنغنيز وليس الكالسيوم.

ويشير هذا إلى آلية امتصاص مختلفة عن الأصناف الأخرى من النباتات، بحسبهم.

وقال البروفيسور مايكل باو، المؤلف الرئيسي في الدراسة: ”نتيجة دراستنا مدهشة حقاً، وليس لها قيمة علمية بحتة فقط، بل ويمكن أن تفتح تطبيقات جديدة محتملة في العالم الحقيقي“.

وبيّن البروفيسور مايكل باو، أن نتائج الدراسة تثبت إمكانية استخدام ”عشبة البط“ كأداة طبيعية لتجميع المعادن النادرة من الماء، وعلى سبيل المثال: ”بالقرب من مواقع التنقيب عن المعادن لتنظيف مياه التعدين الملوثة“.

كما وسلطت الدراسة الجديدة الضوء، على جوانب إيجابية أخرى، لنبتة ”عشبة البط“، والتي تتيح استخدامها في تطبيقات عديدة.

إذ إنها كنبات مائي، تعيش في بيئات مائية، ولا تشغل مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية.

وعلى الرغم من أن الملوثات الدقيقة تصل إلى مياه الأنهار والمياه الجوفية ومياه الصنبور في جميع أنحاء العالم، إلا أنها لا تدخل في مكونات نبتة ”عشبة البط“.