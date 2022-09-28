الإعصار "إيان" يضرب فلوريدا بقوة.. ومليون مسكن بلا كهرباء

اجتاح الإعصار ”إيان“ ساحل خليج ولاية فلوريدا الأمريكية، يوم الأربعاء، ليضربها بعواصف عاتية وأمطار غزيرة فيما قد تكون إحدى أقوى العواصف التي تضرب الولايات المتحدة في السنوات القليلة الماضية.

ووصل ”إيان“ إلى اليابسة في الساعة 3:05 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (19:05 بتوقيت غرينتش) بالقرب من ”كايو كوستا“، وهي جزيرة صغيرة تقع غرب فورت مايرز.

وأفاد المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، بأن ”إيان“ اشتد وتحول إلى إعصار من الفئة الرابعة مصحوبا برياح تصل سرعتها إلى 241 كيلومترا في الساعة.

ورياح بهذه السرعة تجعل ”إيان“ على أعتاب الفئة الخامسة لمقياس ”سافر-سيمبسون“ للأعاصير، وهي الفئة الأكثر قوة للأعاصير التي لا تقل السرعة القصوى لرياحها عن 252‭‭ ‬‬ كيلومترا في الساعة.

وحذر المركز الوطني للأعاصير في ميامي من أن إيان سيؤدي إلى أمواج مرتفعة وفيضانات ساحلية تهدد الحياة وأمطار يصل منسوبها إلى أكثر من قدم في بعض المناطق حيث حثت السلطات أكثر من 2.5 مليون شخص على إخلاء منازلهم والتوجه إلى أماكن مرتفعة.

وتسبب الإعصار بقطع التيار الكهربائي عن أكثر من مليون مسكن في فلوريدا، بحسب موقع ”باور آوتدج“ المتخصص.

وتعد منطقة فلوريدا الساحلية الأكثر تعرضا لخطر هبوط الإعصار على اليابسة في الولايات المتحدة إذ أنها تضم شواطئ رملية ممتدة لمسافة أميال وعشرات من الفنادق داخل منتجعات.

وحذر حاكم الولاية رون ديسانتيس في وقت متأخر أمس الثلاثاء، من أن الإخلاء سيصبح أصعب لأن الرياح المتزايدة ستجبر السلطات قريبا على إغلاق جسور الطرق السريعة.

وأضاف أن ما يقرب من 60 منطقة تعليمية في فلوريدا ألغت الدراسة بسبب الإعصار، وأنه تم فتح أكثر من 175 مركز إجلاء على مستوى الولاية.

وأبلغت شركات طيران عن إلغاء أكثر من 2000 رحلة جوية بسبب العاصفة مع إغلاق مطار سانت بطرسبرج-كليرووتر الدولي ومطار تامبا الدولي أمس الثلاثاء.

وأعلنت شركة ”والت ديزني“ أنها ستغلق متنزهاتها المائية في فلوريدا يومي الأربعاء والخميس.

كما عطلت العاصفة صناعة الطاقة في ساحل الخليج، حيث تم إجلاء الموظفين من 14 منصة إنتاج، مما أدى إلى توقف نحو 11 بالمئة من إنتاج النفط في المنطقة.