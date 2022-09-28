إعادة اكتشاف "النبات المعجزة" بعد 2000 سنة من انقراضه

أعيد اكتشاف النبات المعجزة الذي استخدمه الإغريق والرومان والمصريون القدماء كعلاج، والذي كان يُعتقد أنه انقرض قبل 2000 عام، في تركيا، على بعد 800 ميل من موطنه الطبيعي في شمال أفريقيا.

ويتميز النبات، الذي أطلق عليه الإغريق القدماء ”سيلفيون“، بزهور صفراء مثبتة على ساق سميك تم سحقه وتحميصه وتقليبه وغليه للأغراض الطبية والغذاء وحتى وسائل منع الحمل.

ويذكر النص القديم أن آخر ساق أعطيت للإمبراطور نيرون في القرن الأول الميلادي، لكن محمود مسكي، الباحث في جامعة إسطنبول، يعتقد أن نبتة الفيرولا دروديانا التي تنمو على جبل حسن هي النبات القديم بعيد المنال.

ووجد مسكي أن له أوجه تشابه مع نبات السيلفيون الذي يتماشى مع النصوص النباتية القديمة وصور النباتات المستخدمة في العملات اليونانية القديمة، وفقًا لتقرير ناشيونال جيوغرافيك.

وللنباتين نفس الجذور السميكة المتفرعة والزهور الصفراء وكلاهما له أغراض طبية قوية: يحتوي نبات ”Ferula Drudeana“ على مركبات مضادة للسرطان وخصائص مضادة للالتهابات، بالإضافة إلى تلك المعروفة الموجودة في السيلفيوم.

وعلى الرغم من أن ”ferula drudeana“ تقع على بعد مئات الأميال من مكان نشأتها، إلا أن مسكي ذكر أنه تم العثور عليها في موقعين في تركيا، وكلاهما كان في يوم من الأيام موطنًا لليونانيين القدماء منذ آلاف السنين.

وتم العثور على الصور الوحيدة للسيلفيوم القديم منقوشة على عملات ”Cyrenacian“، والتي يعتقد الخبراء أنها ترجع إلى قيمة النبات – إذ كان له قيمة الفضة ذاتها.

وبحسب ما أوردته صحيفة ”ديلي ميل“، استخدمت هذه العملات في ما يعرف الآن بقورينا، ليبيا، المكان الذي ازدهرت فيه مادة السيلفيوم ذات يوم.

ويذكر النص القديم أن الرومان خزنوا النبات بكنوز الإمبراطورية، واستخدمه الأطباء اليونانيون القدامى لعلاج شتى الأمراض.

ويتم تمثيل السيلفيوم في الهيروغليفية المصرية القديمة.

ومع ذلك، فإن آخر ذكر للنبات المعجزة تم توثيقه من قبل المؤرخ الروماني بليني الأكبر، الذي كتب في كتابه التاريخ الطبيعي ”تم العثور على ساق واحدة فقط وتم تسليمها للإمبراطور نيرون“.

لقد بحث المؤرخون عن النبات بعيد المنال لمئات السنين، لكنهم استسلموا جميعًا واعتقدوا أنه قد تعرض للانقراض. ولم يتم فتح القضية إلا بعد أن عثر المسكي على العديد من فيروس فيرولا دروديانا على جبل تركي قبل 40 عامًا.

عند تحليل الجذر، حدد مسكي أنه يحتوي على 30 مستقلبًا ثانويًا داخل الناسور والتي لها أغراض طبية وتوقع أن يكشف تحليل أعمق عن المزيد.