انقطاع الكهرباء في جميع أنحاء كوبا بسبب الإعصار إيان

انهارت شبكة الكهرباء في كوبا في وقت متأخر من مساء يوم الثلاثاء مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في سائر البلاد بعد مدة قصيرة من مرور الإعصار إيان، الذي اجتاح الطرف الغربي للجزيرة مصحوبا برياح عنيفة وفيضانات.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية نقلا عن المدير التقني لاتحاد الكهرباء في كوبا لازارو جيرا أن عطلا في نظام الكهرباء الوطني، مرتبطا بالعاصفة إلى حد ما، أثر على البنية التحتية.

وأضاف جيرا أن الاتحاد سيعمل خلال الليل وفي الصباح الباكر من يوم الأربعاء لإعادة الكهرباء.

Otras imágenes de Cuba. El Surgidero de Batabanó en la provincia de Mayabeque después del paso del paso del Huracán Ian. Reportan que hay lugares que aún no se ha podido llegar debido a las inundaciones.@ZaidaArtiaga @YannisEst @Danaisy_Oficial @patrialibre2022 @La_Pesade pic.twitter.com/mNR4zMAAFM — Glenda Rancaño (@rancanoglenda7) September 27, 2022

وقد ضرب الإعصار من الفئة 3 بالفعل الدولة الواقعة على جزيرة الكاريبي مع هطول أمطار غزيرة ورياح تصل سرعتها إلى 125 ميلاً في الساعة، ومن المتوقع أن يتسبب في فيضانات غزيرة. وذكرت السلطات أنه تم إجلاء نحو 50 ألف كوبي.

وكتب الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل على تويتر ”فجر آخر دون راحة“، مشيرًا إلى أن المسؤولين الحكوميين كانوا يتجمعون للمساعدة في أعقاب العاصفة.

وكانت المقاطعات الغربية في كوبا، حيث وصل الإعصار إلى اليابسة، الأكثر تضررا.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي من بلدة كولوما، الواقعة على طول الساحل الجنوبي لكوبا، أشخاصًا داخل منازلهم وقد وصلت المياه حتى ركبهم، بحسب نيويورك تايمز.

يأتي الإعصار في الوقت الذي تواصل فيه كوبا التعافي من واحدة من أسوأ فترات الضائقة المالية في تاريخ البلاد، حيث أدت البنية التحتية المتعثرة في البلاد بالفعل إلى انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع.

ولطالما تحملت الجزيرة وطأة العواصف الأطلسية. ففي عام 2008، ضرب الإعصاران، جوستاف وآيك، جميع أنحاء البلاد، مما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل، وألحق أضرارًا بالمحاصيل والمباني، وتسبب في أكثر من 150 انهيارًا أرضيًا في هافانا.