تعرف على غرائب الحياة البرية في الغابات البريطانية (صور)

تتميز الغابات البريطانية الواسعة بإخفائها العديد من المفاجآت والمشاهد التي لا تصدق، فهي موطن لمجموعة من الحيوانات البرية الغريبة والرائعة.

وتتنوع أشكال الحياة البرية في الغابات البريطانية فهي تضم الفطر الدموي النازف والبط الواثب الذي يطير فوق الأشجار على ارتفاع 30 قدما.

وأصدرت مؤسسة The Woodland Trust قائمة ببعض أكثر المخلوقات غرابة التي يستضيفها هذا البلد، مثل الخنفساء التي تعيش في شرنقة مصنوعة من روثها والخفافيش التي تغطي نفسها مثل دراكولا.

وتعد Woodland Trust أكبر مؤسسة خيرية للحفاظ على الغابات في المملكة المتحدة وتهتم بإنشاء وحماية واستعادة تراث الغابات الأصلية.

ونستعرض في التقرير التالي بعضاً من أندر وأغرب الكائنات التي تعيش في تلك الغابات:

الفطر الوقح



يمكن أن يصل طول الفطر إلى 10 بوصات (25 سم)، وتنبعث منه رائحة اللحم المتعفن وله ”تنورة“ فوق ساقه، ويربط الغطاء اللزج جراثيمه بأرجل الحشرات التي تهبط عليه.

استخدم في العصور الوسطى كعلاج للنقرس وكجرعة حب، بينما تشير الدلائل العلمية الحديثة إلى الاستخدام الطبي المحتمل للتخثر الوريدي، وسمي بالوقح لأنه يشبه العضو الذكري للرجل.

أعشاش البط ذي العيون الذهبية

توجد أعشاش البط ذي العيوان الذهبية في تجاويف طبيعية مثل أعشاش نقار الخشب القديمة في الأشجار، بشكل رئيسي حول Cairngorms في اسكتلندا.

وتعني استراتيجية التعشيش أن الكتاكيت التي تبلغ من العمر يومًا واحدًا يجب أن تقذف نفسها من ارتفاع يصل إلى 30 قدمًا فوق الشجرة بينما تقوم والدتها بالتشجيع.

خفاش حذوة الحصان



هذا الخفاش الفريد من نوعه له أنف على شكل حذوة حصان يُعتقد أنه يركز نبضات تحديد الموقع بالصدى التي يصدرها للعثور على فريسته.

في حالة الراحة، تتدلى هذه الخفافيش رأسًا على عقب وتغطي جناحيها لتذكرنا بمصاص الدماء الشهير دراكولا.

ولكن، على عكس العديد من الخفافيش التي تجثم داخل الأشجار، فإن هذه الخفافيش تجثم بشكل أساسي في الكهوف والمناجم والمنازل الفخمة في المناظر الطبيعية المشجرة.

عشبة الحشيش المخادعة



تنمو هذه العشبة النادرة في وسائد فضفاضة على جانب الصخور في الغابات الشديدة الرطوبة أو الصخور المتناثرة في غرب بريطانيا وأيرلندا.

تعيش في الغابات المطيرة المعتدلة النادرة التي تتعرض للعديد من التهديدات، من تلوث الهواء إلى شجر الرودودندرون الغازي.

فطر لحم البقر



يشبه فطر الغابة هذا قطع اللحم النيئة، بل إنه يفرز مادة شبيهة بالدم عند تقطيعه، ولقد تم استخدامه كبديل للحوم في الماضي، وينتج طعمًا حامضًا قليلاً.

عادة ما توجد الأنواع في الغابات ذات الأوراق العريضة، وعلى جذوع أشجار البلوط وأحيانًا على جذوع الأشجار.

يُعرف باسم ”مهندس النظام الإيكولوجي“، حيث يقوم بتفريغ الأشجار القديمة وترك العفن بالداخل لتوفير الغذاء للحشرات والفطريات، ويوفر ثقوبا لتعشيش الطيور.

حزاز سلسلة النقانق



هو غطاء نباتي رمادي مخضر باهت متفرّع بكثافة ويشبه النقانق، يمكن أن يصل طوله إلى 100 سم (40 بوصة)، ووجدت دراسة أجريت عام 2015 أن له أيضًا خصائص مضادة للسرطان ضد الرئة البشرية وخلايا سرطان الثدي.

ويعتبر هذا النوع من النبات حساسا للغاية لنوعية الهواء ويقتصر بشكل أساسي على الأماكن البعيدة تمامًا عن التلوث الصناعي.

الطحالب النادرة



تعيش طحالب Knothole yoke-moss النادرة عالمياً في ثلاثة مواقع فقط في بريطانيا بسبب الاعتماد على الموائل الصغيرة التي توفرها الأشجار القديمة والمخضرمة فقط.

وتقول Woodland Trust (أكبر مؤسسة خيرية للحفاظ على الغابات) إن الطحلب هو مثال جيد على كيفية حماية الأشجار القديمة والمخضرمة لدعم مجموعة من الحيوات البرية الأخرى.

خنفساء وعاء البندق



تعد واحدة من أندر الحشرات في المملكة المتحدة لأنها تعتمد على النباتات البيئية المشجرة، وتعد غابة شيروود، المنزل الأسطوري لروبن هود، هي أحد المواقع المتبقية الوحيدة المعروفة للخنفساء التي كانت منتشرة على نطاق واسع.

يتميز هذا النوع من الخنافس بأنه يصنع وعاءً أو شرنقة واقية لوضع البيض والحفاظ على اليرقات، باستخدام برازها الخاص.

حزاز مخلب النسر



يشبه هذا الحزاز مخالب نسر يتشبث بجذع شجرة، حيث يحتوي على هياكل طويلة منحنية تشبه الرموش، وكان شائعًا في المملكة المتحدة قبل أن يصاب بمرض الدردار الهولندي الذي أدى إلى تراجعه بنسبة تصل إلى 80% منذ الثمانينيات.

ويعتبر هذا الحزاز أيضًا حساسًا لتلوث الهواء، من ثاني أكسيد الكبريت الحمضي وأكاسيد النيتروجين إلى التخصيب المفرط من الأمونيا، ويقتصر وجوده حاليا على مناطق قليلة فقط بشكل رئيسي في جنوب غرب إنجلترا وحدود ويلز.