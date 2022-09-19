اليابان.. مصرع شخص وإصابة العشرات جراء إعصار "نانمادول"

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

خفضت اليابان، الإثنين، مستوى الإنذار حول الإعصار نانمادول، بعدما تسبب بسقوط قتيل على الأقل وعشرات الجرحى.

وتراجعت شدة الإعصار بعدما لامس اليابسة مساء الأحد قرب مدينة كاغوشيما في جنوب جزيرة كيوشو الكبيرة، لكنه اقتلع أشجارا وحطم نوافذ وتسبب بارتفاع مستوى مياه الأنهار التي باتت تهدد بفيضانات.

وتبقي السلطات على بلاغ إخلاء يشمل حوالي ستة ملايين شخص، داعية السكان إلى البقاء متيقظين في حال إنذار، ولا سيما في المناطق حيث لا يزال مستوى الأنهار مرتفعا بعد تساقط الأمطار الغزيرة لساعات.

وسجلت بعض المناطق في مقاطعة ميازاكي خلال 24 ساعة تساقطات تفوق ما يسجل عادة طوال شهر أيلول/ سبتمبر.

وصرح المسؤول الحكومي يوشيوكي تويوغوشي لسكان المناطق المعنية، قائلا ”نطلب منكم البقاء متيقظين حيال مخاطر حصول فيضانات وانزلاقات تربة“.

وأكدت سلطات مقاطعة ميازاكي لوكالة ”فرانس برس“، وفاة رجل ستيني في مدينة مياكونوجو عثر عليه في سيارة غمرتها المياه وسط أرض زراعية.

وفي منطقة فوكووكا (جنوب غرب) أعلنت السلطات أنها تحقق لمعرفة ما إذا كانت وفاة ثانية على ارتباط بالأحوال الجوية.

وقرر رئيس الوزراء فوميو كيشيدا الذي كان من المقرر أن يغادر الإثنين إلى نيويورك لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة، إرجاء رحلته ليوم للاطلاع على حجم الأضرار الناجمة عن العاصفة، بحسب ما أكد مكتبه.

لكن الأضرار تبقى حتى الآن محدودة بالنسبة لإعصار بهذا الحجم مع رياح وصلت سرعتها إلى 234 كيلومترا في الساعة.

وقال مسؤول في إدارة الأزمات في مدينة سايتو بمقاطعة ميازاكي، إن ”الإعصار اختفى عمليا اليوم الإثنين والأمطار والرياح تهدأ أيضا الآن“.

وتابع أن ”التيار الكهربائي مقطوع في بعض الأماكن، وأن عددا من السكان شاهدوا أشجارا مقتلعة“، مشيرا إلى أن فيضانات تطال أيضا بعض المناطق.