استمرار الفيضانات في السودان يرفع حصيلة القتلى إلى 136

لقي 4 أشخاص مصرعهم بمعسكري كلمة وعطاش بإقليم دارفور غرب السودان جراء السيول التي ضربت المنطقة خلال الساعات الماضية، ما يرفع حصيلة قتلى الفيضانات في البلاد منذ بداية الموسم إلى 136.

وقال بيان صادر عن المنسقية العامة للنازحين واللاجئين بإقليم دارفور يوم الأحد، تلقت ”إرم نيوز“ نسخة منه، إن الأمطار الغزيرة والسيول، أحدثت أضراراً بالغة مساء 16 الجاري حتى صبيحة اليوم التالي.

وذكر البيان أن الأمطار استمرت لأكثر من عشر ساعات متتالية، مما تسبب في انهيار آلاف المنازل بصورة كلية وجزئية، ووفاة 4 أشخاص في معسكري كلمة وعطاش.

وجددت المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين، مناشدتها للمنظمات الإنسانية العاملة في المجال الإنساني والحقوقي، الإقليمية والدولية للتوجه الي معسكرات النازحين في دارفور، «كلمة، وعطاش، والسلام، بجنوب دارفور وزمزم بشمال، ومورني، بغرب دارفور، ومعسكرات وسط دارفور، وشرق دارفور، وذلك لتقديم الخدمات الإنسانية الطارئة للمتضررين، بالمواد الغذائية والدوائية وغير الغذائية مثل الخيام وغيرها.

ويشهد الإقليم؛ أمطارا غزيرة وسيولا عارمة، خلفت عددا من القتلى والجرحى منذ شهر تموز/يوليو الماضي.

وسبق أن سببت صاعقة برق في مدينة زالنجي في إقليم دارفور غرب السودان ، في حريق بمخزن ذخائر للقوات المسلحة السودانية.

وارتفع عدد ضحايا السيول والأمطار في البلاد حتى الأحد، إلى 136 وفاة وإصابة 120 وتدمير آلاف المنازل بشكل كلي وجزئي وفقا لبيان صادر عن الدفاع المدني.

وفي وقت سابق أطلقت وزارة الري والموارد المائية بالسودان،، تحذيرا للسكان بضفاف النيل وفي نواحي مدينة عطبرة بولاية نهر النيل، من فيضانات محتملة لمياه النيل ودعتهم إلى أخذ الحيطة والحذر.

وأعلنت السلطات السودانية، أواخر آب/ أغسطس عن ارتفاع مناسيب النيل إلى مستوى الفيضان عند مدينتي ”الخرطوم وعطبرة“ شمال البلاد، وسط تحذيرات للسكان من خسائر محتملة.

وتتعرض البلاد عادة، لذروة هطول الأمطار والفيضانات في شهري أغسطس/ آب، وسبتمبر/ أيلول.