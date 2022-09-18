"فيونا" يزحف صوب بويرتوريكو الأمريكية ويقطع الكهرباء عن ثلث الجزيرة

زحف الإعصار فيونا صوب ”بويرتوريكو“، اليوم الأحد، مهددًا بضرب هذه المنطقة الأمريكية بسيول مفاجئة وانهيارات طينية تهدد الحياة، بينما انقطعت الكهرباء بالفعل عن نحو ثلث الجزيرة.

وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير في تحديث صدر، في (الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش)، إن ”العاصفة موجودة على بعد نحو 80 كيلومترًا جنوب مدينة بونس، وإن أقصى سرعة للرياح المحملة بها تقترب من 130 كيلومترًا في الساعة، مما يكسبها قوة إعصار من الفئة الأولى“.

وذكرت حكومة بويرتوريكو أن ”نحو 551333 من العملاء انقطعت عنهم الكهرباء من أصل 1.47 مليون في الجزيرة، التي يبلغ عدد سكانها 3.3 مليون نسمة“.

وأشارت إلى أنه جرى إغلاق الموانئ، وإلغاء الرحلات الجوية من المطار الدولي الرئيس، مع استعداد الإعصار ”فيونا“ للتحرك بالقرب من بويرتوريكو أو صوبها في وقت لاحق، اليوم الأحد.

ومن المتوقع أن تضرب الأمطار الغزيرة، والانهيارات الطينية أيضًا، جمهورية الدومينيكان في الوقت الذي تتقدم فيه العاصفة إلى الشمال الغربي.

ووافق الرئيس الأمريكي جو بايدن على إعلان طوارئ لبويرتوريكو، في وقت سابق من اليوم الأحد، وهو إجراء يخول الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ تنسيق عمليات إغاثة من الكوارث، واتخاذ إجراءات طوارئ للحماية.

وقال سكان إن هطول الأمطار ازدادت شدته، منذ صباح الأحد، إلى جانب هبوب رياح قوية.

وبحسب المركز الوطني للأعاصير، من المتوقع أن تشهد أنحاء واسعة من بويرتوريكو هطول أمطار يتراوح منسوبها بين 30 و40 سنتيمترًا، بينما يصل إلى 63.5 سنتيمتر في بعض الأماكن.